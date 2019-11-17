Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

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Наука На плато Наска нашли новые рисунки загадочных монстров Японские ученые из университета Ямагата обнаружили на знаменитом плато Наска новые геоглифы, расшифровать некоторые из них пока не удалось.

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Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

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