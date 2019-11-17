Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
Читать в источнике
Оценить443
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Здоровье
Повышающие риск преждевременной смерти факторы назвал кардиолог
Политика
Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Происшествия
Без тормозов. СК Татарстана проверит мать, усадившую ребенка за руль
Следственный комитет РФ заинтересовался информацией о том, что в Набережных Челнах шестилетний ребенок управлял машиной на скорости в 130 километров в час.
Футбол
Роналду пригласит игроков «Ювентуса» на примирительный ужин
Как сообщает La Repubblica, Роналду не собирается делать каких-либо заявлений или извиняться, но этот ужин стоит рассматривать как примирительный жест после инцидента, который произошел перед перерывом на матчи сборных.
Наука
На плато Наска нашли новые рисунки загадочных монстров
Японские ученые из университета Ямагата обнаружили на знаменитом плато Наска новые геоглифы, расшифровать некоторые из них пока не удалось.
Политика
Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа
Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что считает неприемлемыми предложения «Газпрома» о продлении контракта на транзит газа.
Экономика
Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.
Культура
Два сериала, снятые на территории Прикамья, претендуют на рибейт
Технологии
Google заблокировала приложение от Xiaomi из-за угрозы слежки
Система Google Play Protect заблокировала предустановленное в смартфоны Xiaomi приложение Xiaomi Quick Apps.
Гаджеты
Motorola убеждена в долговечности экрана в гибком смартфоне Razr
На днях компания Motorola представила свой первый гибкий смартфон — Razr.
Общество
Власти планируют в шесть раз увеличить субсидии институту Жириновского
Субсидии Институту мировых цивилизаций могут увеличиться в 2020 году почти в шесть раз — с 60 до 353,8 млн рублей.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Армия и оружие
Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии
Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
Армия и оружие
Польские СМИ составили два сценария войны США с Россией
Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».
Здоровье
Терапевт объяснила, как нормализовать давление без лекарств
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Хоккей
Гол Овечкина внес вклад в итоговый успех «Вашингтона» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" на своем льду принимал "Анахайм Дакс".
Политика
Пушков высмеял украинских военных, поднявших флаги США в Донбассе
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что командиры 14-й и 59-й бригад ВСУ Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов подняли флаги США у линии соприкосновения в Донбассе накануне приезда американского журналиста Вэйна Хоффмана.
Кино
Warner Bros. не планирует выпускать «версию Снайдера»
Киностудия Warner Bros. не планирует выпускать в обозримом будущем так называемую "версию Снайдера" экранизации комиксов DC "Лига справедливости".
Технологии
Длительные полеты в космосе вызвали у астронавтов обратный ток крови
Длительные космические полеты могут быть весь опасными для здоровья космонавтов.
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Происшествия
В США при стрельбе в супермаркете погибли три человека
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
Согласован порядок продажи «красивых номеров»
В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину.
Технологии
Археологи заглянули в нетронутую гробницу Фридриха III
Австрийские ученые «заглянули» внутрь нетронутой гробницы германского императора Фридриха III, возглавлявшего в XV веке Священную римскую империю.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновлением военной операции в Сирии
Глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, заявил, что Анкара может начать военную операцию в Сирии.