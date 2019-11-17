Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

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Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

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Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

В товарищеском матче против "Краснодара" - бывшего клуба хавбека - желто-синие потерпели поражение со счетом 0:1.
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Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех

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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
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Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

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Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

16 ноября Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал состав участников национальной команды на этапах Кубка мира и Кубка IBU в грядущем сезоне.
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