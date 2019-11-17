Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новости04:41

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВ02:35

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ru00:57

Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

URA.Ru01:45

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59
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Энергетика

«Нафтогаз» существенно повысил цену на газ для населения Украины

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» увеличила цену на газ для населения страны до 4899 гривен ($200) за 1 тыс. кубометров (без учета НДС, наценки газосбытов и транспортных расходов).
Экономика сегодня 14 ноября в 01:36
Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

Известия 04:44
Гаджеты

Раскладной Huawei Mate X распродан за секунды

У Mate X есть серьезный конкурент в лице Samsung Galaxy Fold, первая партия которого на рынке Поднебесной была распродана всего за 5 минут.
Вести.Финанс вчера в 05:07
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва вчера в 03:11
Политика

Кремль заявил о возможной встрече «нормандской четверки» до конца года

Лидеры Германии, Франции, России и Украины могут провести встречу в «нормандском формате» до конца 2019 года.
Телеканал 360° 07:08
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Происшествия

В Мытищах водитель автомобиля зарезал пешехода в ходе конфликта

РБК вчера в 15:49
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Спорт

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября

Состав биатлонной сборной России будет утвержден 18 ноября.
Газета.Ru 05:20
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости 08:10
Происшествия

Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
RT на русском 08:13
Политика

Чехи и словаки отмечают 30-летие «бархатной» революции в ЧССР

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш первым из чешских и словацких руководителей отметил в воскресенье 30-летие "бархатной" революции, в результате которой компартия потеряла власть в Чехословакии.
ТАСС 03:46
Общество

Климатическая зима придет в Москву 21 ноября

Со среды арктический антициклон усилится, начнется "подтяжка" более холодного субконтинентального воздуха, добавил Тишковец.
РИА Новости 02:48
Здоровье

Калининградский эндокринолог рассказала о развитии диабета у детей

Главный внештатный детский эндокринолог Министерства здравоохранения Калининградской области Юлия Бойко заявила о том, что диабет у несовершеннолетних развивается из-за нервного стресса и инфекционных заболеваний, а не на почве злоупотребления сладостями.
Невские Новости 04:17
Здоровье

Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов

Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
МедиаПоток 04:02
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Политика

Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно

Москва могла бы передавать бесплатно или в аренду оружие для белорусских военнослужащих, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
Взгляд.ру 09:07
Происшествия

На Кубани похоронили убитую аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко

В станице Старовеличковская завершилась церемония прощания с аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета Олег Соколов.
Известия вчера в 05:47
Происшествия

Водителя грузовика арестовали после ДТП с семью жертвами в Забайкалье

RT на русском 09:19
Шоу-бизнес

В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

ГлобалМСК.ру 15 ноября в 07:16
Общество

Россия приняла решение по полетам на курорты Египта

Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:18
Космос

SpaceX провела испытания системы эвакуации с корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX предпринимателя Илона Маска провела успешные огневые испытания системы эвакуации космического корабля Crew Dragon, предназначенного для пилотируемых полетов.
ТАСС 13 ноября в 20:55
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Армия и оружие

Росатом рассекретил приказ о создании первой советской крылатой ракеты

OAnews вчера в 02:55
Общество

Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

Что касается второй очереди, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил: на данный момент причин для беспокойства нет, хотя критику по поводу прошлых уголовных дел он называет обоснованной и рад тому, что те, кто воровал, осужден и находится в местах не столь отдаленных.
Вести.Ru 09:35
Футбол

«Авангард» сыграл вничью с «Шинником» в матче ФНЛ

РИА Новости 08:06
Политика

У главы фракции Зеленского в Раде нашли американское гражданство

Бывший депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук обвинил главу пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в двойном гражданстве.
Life.ru 08:52
ЖКХ

На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
REGNUM 00:28
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
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