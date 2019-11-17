Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
Общество
Киселев назвал закон о виноделии в России революцией
Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Политика
Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива
Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
Шоу-бизнес
Тимур Батрутдинов впервые поцеловался в шоу «План Б»
Вчера на ТНТ вышел шестой выпуск реалити-шоу «План Б», где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов в последний, по их словам, раз пробуют найти вторую половину на глазах у всей страны.
Общество
Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее
Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Авто
Как обманывали покупателей автомобилей в СССР и делают это сегодня
Эксперты «Правда.ру» рассказали, как обманывали покупателей подержанных машин в советские времена, и как это делают сегодня.
Происшествия
Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Политика
Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети
Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
Происшествия
На трассе под Саратовом в столкновении двух фур погиб водитель
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Общество
Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине
Сложная критическая ситуация с отоплением сложилась в городе Новый Роздол, который расположен недалеко от Львова на Западной Украине.
Футбол
Роналду пообещал побить мировой рекорд по голам за сборную
Роналду отметился 11 голами в отборочном цикле к Евро-2020, и всего на его счету теперь стало 99 голов за сборную, в то время как у рекордсмена, Али Даеи, выступавшего за сборную Ирана, в активе 109 мячей в национальной команде.
Общество
Путин одобрил проект строительства моста через Лену
Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» занял первое место в российском прокате
Политика
Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном
Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Гаджеты
Vivo в России начала продажи доступного смартфона Vivo Y19
Китайская компания Vivo в России начала продажи смартфона, который для нашего рынка был представлен 7 ноября.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Футбол
Уткин рассказал, что ждет матч между Россией и Украиной на Евро-2020
Ответ Уткина не заставил долго ждать: российский журналист отметил, что за победу над бельгийцами титул также не дают и признался, что ждет на Евро матч между сборными Украины и России.
Политика
Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием
Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Происшествия
В Новосибирске начались обыски в местном отделении РАН
По данным издания, в зданиях отделения РАН в новосибирском Академгородке проходят обыски.
Происшествия
ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье
Сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотических средств в Подмосковье.
Финансы
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".