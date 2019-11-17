Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 04:41

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВвчера в 02:35

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русском16 ноября в 23:35

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ruвчера в 00:57

Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

URA.Ruвчера в 01:45

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известия16 ноября в 23:45

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБКвчера в 00:59
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:13, Вашингтон
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
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В Красноярске впервые пересадили печень сына его матери

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Киселев назвал закон о виноделии в России революцией

Журналист и председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев заявил, что законопроект о виноделии в России, который во вторник, 19 ноября, будет рассматриваться в Госдуме, является революцией.
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Общество

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Организация «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложила не продавать в России алкоголь после 22:00.
Lenta.ru вчера в 17:55
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Задержанные в Керчи украинские корабли отбуксированы из пролива

Напомним, военно-морские суда соседнего государства были задержаны за нарушение государственной границы в Керченском проливе осенью 2018 года.
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Вчера на ТНТ вышел шестой выпуск реалити-шоу «План Б», где Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов в последний, по их словам, раз пробуют найти вторую половину на глазах у всей страны.
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Общество

Порноактрисы устроили эротическую фотосессию в британском музее

Девушки в эротических костюмах бортпроводниц устроили фотосессию в английском музее авиации региона Мидленд.
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Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза

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Как обманывали покупателей автомобилей в СССР и делают это сегодня

Эксперты «Правда.ру» рассказали, как обманывали покупателей подержанных машин в советские времена, и как это делают сегодня.
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Самолет с Хиллари Клинтон на борту экстренно сел в Нью-Йорке

Известия вчера в 22:10
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Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
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Политика

Фото Путина в окружении спецназа появилось в Сети

Совместное фото президента России Владимира Путина и бразильского спецназа появилось в Сети, пишет "Звезда".
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Происшествия

На трассе под Саратовом в столкновении двух фур погиб водитель

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Политика

Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
РБК вчера в 21:28
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Критическая ситуация с отоплением обстоит в городе на Западной Украине

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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

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Путин одобрил проект строительства моста через Лену

Президент Владимир Путин «фактически утвердил» проект строительства автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска, пишет «Коммерсантъ».
РБК вчера в 21:45
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Фильм «Ford против Ferrari» занял первое место в российском прокате

Народные новости вчера в 22:01
Политика

Лебедев прокомментировал слухи о своей встрече с Джонсоном

Бизнесмен Александр Лебедев, ранее служивший в КГБ, прокомментировал информацию британских СМИ о своей встрече с нынешним премьер-министром Соединённого Королевства Борисом Джонсоном после покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
News.ru вчера в 17:00
Гаджеты

Vivo в России начала продажи доступного смартфона Vivo Y19

Китайская компания Vivo в России начала продажи смартфона, который для нашего рынка был представлен 7 ноября.
Газета DAILY 15 ноября в 14:10
Происшествия

Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля

Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
РИА Новости вчера в 08:10
Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

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Уткин рассказал, что ждет матч между Россией и Украиной на Евро-2020

Ответ Уткина не заставил долго ждать: российский журналист отметил, что за победу над бельгийцами титул также не дают и признался, что ждет на Евро матч между сборными Украины и России.
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Политика

Россияне стали относиться к Путину с меньшей симпатией и большим равнодушием

Симпатии россиян к Владимиру Путину снизились, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:26
Происшествия

В Новосибирске начались обыски в местном отделении РАН

По данным издания, в зданиях отделения РАН в новосибирском Академгородке проходят обыски.
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Происшествия

ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали лабораторию по производству синтетических наркотических средств в Подмосковье.
Газета.Ru 00:53
Экономика

В Перми оборонный завод готовят к продаже

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Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму

Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
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Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:23
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