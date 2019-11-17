Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Космос
The New York Times (США): как заглянуть в кротовую нору Вселенной (The New York Times)
В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
Кино
Мединский поддержал красивую эротику в фильмах
Мединский подчеркнул, что лента сделана профессионально и «с чувством», и даже стал популярным у россиян, особенно у молодежи.
Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Армия и оружие
США и Южная Корея отложили совместные учения после критики КНДР
Совместные учения ВВС США и Южной Кореи отложены на неопределенный срок, передает агентство Yonhap.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассказала, что рожала сына в течение 18 часов
Знаменитость впервые рассказала, что она рожала наследника в течение 18 часов и даже думала о провоцировании родов.
Футбол
Ивелин Попов завершил выступления за сборную Болгарии ✊🏻
Полузащитник «Ростова» и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов объявил об уходе из национальной команды.
Политика
Экс-глава МИД Польши дал совет Украине по возвращению Донбасса и Крыма
Украине следует придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Музыка
Ротару вернется в Россию на заработки
Украинская певица София Ротару приедет в Москву на съемки музыкальной премии «Песня года», а также выступит на фестивале «Легенды ретро FM».
Происшествия
СК проверит инцидент с избиением студента на лекции историка Соколова
Лектору не понравился вопрос и студента жестко вывели из аудитории Во время приема граждан в Санкт-Петербурге к председателю СК РФ Александру Бастрыкину подошел студент и рассказал о том, что из-за конфликта с преподавателем Соколовым, которого обвиняют в убийстве аспирантки, он получил телесные повреждения, пишет "Фонтанка".
Автоспорт
Квят обогнал три машины на последнем рестарте гонки
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал финиш на десятом месте в гонке Гран-при Бразилии.
Теннис
Циципас выиграл свой дебютный итоговый турнир ATP
Грек Стефанос Циципас стал победителем дебютного для себя итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, призовой фонд которого составляет девять миллионов долларов.
Армия и оружие
США раскрыли «типичный» план нападения на Россию
Созданная в октябре текущего года Шестнадцатая воздушная армия Военно-воздушных сил (ВВС) США меняет способы ведения боевых действий, в частности, касающиеся возможностей прорыва российских эшелонированных систем противовоздушной обороны (ПВО).
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Транспорт
Власти Москвы и Подмосковья согласовали цены на абонементы на МЦД
Правительство Москвы совместно с правительством Московской области утвердили стоимость абонементов для проезда в зоне «Пригород» на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Политика
Определена причина смерти основателя «Белых касок»
Самоубийство стало причиной смерти основателя движения «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье, к таким предварительным результатам пришли турецкие следователи, 15 ноября сообщает РИА Новости.
Общество
«Нафтогаз» заявил о критической ситуации в Львовской области
В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Общество
В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»
Уточнение о преследовании В пятницу, 15 ноября, в Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта о домашнем насилии.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Футбол
Сборная Англии разгромила команду Косово в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Англии на выезде разгромили команду Косово в своем заключительном матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Футбол
Семин: Не удивляет, что Миранчуками интересуются в Италии
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением по поводу слухов о трансфере братьев Миранчуков в Европу.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Фигурное катание
Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Общество
«Интерфакс» узнал о нескором возобновлении рейсов на курорты Египта
Возобновление авиасообщения между Россией и курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады откладывается, так как египетские аэропорты по-прежнему не отвечают российским стандартам безопасности.
Политика
Началась передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей
Украинские военные корабли, задержанные год назад в Керченском проливе, в ближайшее время будут возвращены Украине, сообщил «Интерфаксу» руководитель группы адвокатов украинских моряков Николай Полозов.