Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

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