Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

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Общество

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Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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Общество

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Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко написал заявление об отставке по собственному желанию.
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Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
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Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) уведомило Генпрокуратуру о том, что бывший президент Петр Порошенко получит статус подозреваемого по двум уголовным делам вместо статуса свидетеля.
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Промпроизводство в России выросло на 2,7%

По итогам 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в РФ увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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