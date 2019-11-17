Экономика
Газета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара
Московский Комсомолецвчера в 00:16
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Экономика
Акции «Яндекса» подскочили на 10% на новостях об изменении структуры
Изменения предполагают передачу значительной части акций класса B, которые сейчас принадлежат одному из основателей, Аркадию Воложу, в семейный траст, а также расширение прав «золотой акции» компании и ее передачу от Сбербанка специальному Фонду общественных интересов, который будет создан в ближайшее время.
Политика
На Украине тщательно проверят вернувшиеся из России корабли
На Украине тщательно проверят состояние военных кораблей, которые вернулись из России после задержания в Керченском проливе.
Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Общество
Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Происшествия
Высокопоставленный российский таможенник сбежал на Украину
Высокопоставленный российский таможенник Максим Мамчур сбежал в Киев. Об этом стало известно «Фонтанке».
Политика
Грызлов призвал Киев не рассчитывать на пересмотр Минских соглашений
Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов призвал не рассчитывать на пересмотр минских договорённостей.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Наука
Найдена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили точный способ пересчета возраста собак в человеческий.
Фигурное катание
Медведева хочет работать в Канаде до конца карьеры
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не намерена возвращаться на родину.
Происшествия
Против основателя «Евродона» возбудили уголовное дело
Прокуратура Ростовской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора ООО «Донстар» из-за невыплат зарплаты сотрудникам.
Политика
Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева
Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Единоборства
Федор Емельяненко осудил оскорбления Макгрегора в адрес Нурмагомедова
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко осудил оскорбительные высказывания ирландца Конора Макгрегора в адрес обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
Общество
Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Гаджеты
Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей
Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Экономика
В Госдуме оценили предложение о минимальной зарплате бюджетников
Законопроект о минимальной планке зарплат для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Происшествия
Настю Рыбку заподозрили в краже денег в комплексе Москва-Сити
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Здоровье
Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник
Поправками в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается установить, что внедрение новой модели должно проводиться в соответствии с требованиями к организациям, их внедряющим.
Культура
Пригожин объяснил причину возвращения Ротару в Россию
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Общество
Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили
Прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, которое могло быть возобновлено до Нового года, откладывается, сообщил информированный источник.
Здоровье
Бронхиальная карцинома: выявляем рак легких
Одно из самых коварных заболеваний можно вовремя диагностировать, если обращать внимание на некоторые симптомы Рак легких, или бронхиальная карцинома, практически никогда не выявляется на ранних стадиях.
Киберспорт
Gambit уступила J.Storm на старте MDL Major
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.