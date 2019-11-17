Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новости04:41

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

URA.Ru01:45

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолец00:16

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВ02:35

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35
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Политика

В Керчи началась буксировка украинских кораблей

РИА Новости 05:21
Политика

Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
Политика

Лукашенко назвал условие отказа от углубления интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет подписывать ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции, передает БелТА.
РБК 05:06
Политика

Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400

Lenta.ru 04:57
Футбол

Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020

В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
RT на русском вчера в 13:52
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru вчера в 18:02
Футбол

Украинский журналист поиздевался над проигрышем сборной России

Украинский тележурналист и комментатор Виктор Вацко с издевкой высказался о поражении сборной России в мачте девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии.
Газета.Ru 05:12
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК вчера в 21:14
Происшествия

Водитель автомобиля убил ножом пешехода в Мытищах

Газета.Ru вчера в 17:11
Происшествия

Автомобиль с детьми упал в реку в Санкт-Петербурге

Автомобиль, в котором находились двое маленьких детей в возрасте пяти месяцев и девяти лет, упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 17:36
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК вчера в 16:51
Фигурное катание

Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, обойдя Медведеву

Второе место заняла также российская спортсменка Евгения Медведева с 225,76 баллам.
ИнфоСМИ вчера в 14:14
Общество

Климатическая зима придет в столицу 21 ноября

Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Российская газета 04:34
Футбол

В Италии уволили тренера за победу со счётом 27:0

Тренер юношеской команды «Инвиктасауро» был уволен после победы над командой «Марина Кальчо» со счётом 27:0.
RT на русском 03:28
Происшествия

Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области

RT на русском 02:52
Происшествия

В Москве охранник бара выстрелил в незаплатившего клиента

Известия 05:11
Единоборства

Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 01:35
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Lenta.ru 01:36
Спорт

Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Газета.Ru 05:39
Фигурное катание

Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.
RT на русском 05:17
Политика

СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

В качестве превосходств Rafale издание называет дальность полета в 780–1055 км (400–550 км у Су-30МКИ); возможность делать пять боевых вылетов в сутки, а не три, как у российского самолета; превышающую в полтора раза длительность барражирования.
РБК 04:48
Общество

ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год

Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
РИА Новости 03:52
Происшествия

Демонстранты обстреляли полицию из луков в Гонконге

В Гонконге демонстранты вновь столкнулись с полицией и обстреляли правоохранителей из луков.
Газета.Ru 01:59
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
ТАСС 03:35
Футбол

Аршавин объяснил причину поражения сборной России в матче с Бельгией

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин высказался о поражении национальной команды в матче с Бельгией (1:4) в отборочном цикле Евро-2020.
Матч ТВ 05:01
Общество

В Венеции подготовились к новому наводнению

В Венеции в воскресенье ожидается новое повышение уровня воды, местные жители готовятся к затоплениям, сообщает газета Repubblica.
Интерфакс 04:23
Происшествия

На Украине загорелся поезд с пассажирами

Взгляд.ру 05:32
Политика

Госдеп США осудил попытку отключения интернета в Иране

Госдепартамент США осудил попытку иранских властей отключить интернет в стране на фоне протестов.
РБК 00:59
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
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