Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

Россия активно ведет процесс дедолларизации своей экономики, отмечает Les Echos. Для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии. Но отказ от доллара оборачивается убытками.
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Эксперт прокомментировал сообщения об успехах России в отказе от доллара

РИА Новости04:41

Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

URA.Ru01:45

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ru00:57

Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВ02:35

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП с семью погибшими в Забайкалье был пьян

ТАСС 08:57
Финансы

Покупаем евро: эксперт спрогнозировал рост курса на следующей неделе

Курс доллара и евро может вырасти на следующей неделе, о чем свидетельствуют новости с фондовых рынков.
Свободная Пресса вчера в 14:03
Общество

Законопроект о домашнем насилии дополнили понятием «преследование»

Депутаты внесли поправки в законопроект определение преследования жертвы и запрет для помогающим жертвам домашнего насилия организаций на обращение в правоохранительные органы без согласия их подопечного.
News.ru 20:05
Авто

Очередь на кроссовер Hyundai Venue достигает 4 месяца

Как рассказали в компании, за лето объёмы продаж составили 27 тыс. автомобилей, а очередь растянулась уже на 4 месяца.
Tvoe-avto.com 15 ноября в 11:30
Финансы

«Известия»: Минфин разрабатывает принципы инвестирования средств ФНБ

Как сообщают "Известия", также планируется формулирование четких правил отбора проектов, реализация которых будет осуществляться за счет средств из ФНБ.
ТАСС 18:10
Происшествия

В Приморье снежный циклон привел к задержкам вылетов самолетов

РИА Новости 18:48
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода

Газета.Ru 06:29
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости 15:53
Общество

CМИ: убивший аспирантку Соколов был пьяницей

Знакомый с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, обвиняемым в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, историк Дмитрий Матлин заявил о том, что ученый был пьяницей.
Газета.Ru 16:33
Политика

В Китае назвали четыре слабых места России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
РБК 20:51
Происшествия

Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок

Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM 09:51
Происшествия

Мать убитой историком аспирантки СПбГУ попала в больницу с похорон

Мать жестоко убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко увезли в больницу с похорон дочери на Кубани.
РИА Новости вчера в 10:13
Экономика

Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

Коммерсантъ 17:47
Политика

Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 19:12
Гаджеты

Бюджетные смартфоны могут представлять опасность для пользователей

Эксперты нашли скрытую угрозу в бюджетных смартфонах на ОС Android.
МедиаПоток 05:01
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Политика

США поддержали протесты в Иране

США поддерживают народ Ирана в их мирных протестах и осуждают применение силы в отношении демонстрантов, говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.
РИА Новости 15:31
Общество

В городе на Западной Украине сложилась критическая ситуация с отоплением

В городе Новый Роздол, расположенном недалеко от Львова на Западной Украине, сложилась критическая ситуация с отоплением, несколько районов остались без электричества, под угрозой поставки воды.
РИА Новости 20:06
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с большим расходом топлива

Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Тарантас Ньюс 00:10
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тамбовской области

Микроавтобус "Газель" опрокинулся в воскресенье на трассе Тамбов - Сампур в Знаменском районе Тамбовской области, пострадали шесть человек.
ТАСС 12:47
Происшествия

Самолет с Хиллари Клинтон на борту совершил экстренную посадку

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, летевший из Нью-Йорка в Вашингтон, вынужден был приземлиться обратно в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает CNN.
Коммерсантъ 21:01
Гаджеты

Названы способы использования старых iPhone

Дни24 21:02
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Алтайская правда 18:50
Футбол

Сборная Украины спаслась от поражения в матче с Сербией

17 ноября в Белграде (Сербия) на стадионе «Црвена Звезда» в группе B между национальными сборными Сербии и Украины был разыгран матч 10-го заключительного тура отборочного турнира на Чемпионат Европы 2020.
REGNUM 11:02
Космос

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В фильме «Интерстеллар» режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan), снятом в сотрудничестве с физиком из Калифорнийского технологического института и нобелевским лауреатом Кипом Торном (Kip Thorne), астронавты через кротовую нору летят из Солнечной системы в другую галактику, чтобы найти замену нашей умирающей Земле.
ИноСМИ 15 ноября в 04:18
Общество

В Общественной палате объяснили причины трагедии в Благовещенске

Зампред комиссии по образованию ОП РФ Людмила Дудова видит причины трагедии в «отсутствии консолидации силовых ведомств, министерств просвещения и образования».
Коммерсантъ 13:37
Армия и оружие

Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии

Avia.pro вчера в 19:07
Экономика

Страны БРИКС обсудили возможность замены доллара на криптовалюту

В рамках группы БРИКС может быть создана единая платежная система с использованием криптовалюты, заявил глава РФПИ и член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
РБК 15 ноября в 02:03
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Известия вчера в 21:31
Общество

В Минпромторге сообщили, что недолив топлива на заправках превышает норму в два-три раза

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.
ТАСС 19:02
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