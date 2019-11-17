Экономика

REGNUMREGNUMСМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Российская экономика существенно продвинулась на путь к финансовой независимости от доллара США. Об этом говорится в статье французского издания Les Echos. В статье отмечается, что возникшая напряженность в отношениях с США в 2014 году подтолкнула Россию к дедолларизации своей экономики.
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Аналитик ответил на сообщения об успехе России в отказе от доллара

РЕН ТВ02:35

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35

Французские СМИ отметили достижения России в отказе от доллара

Российская газета00:49

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолец00:16

Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 22:29
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Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Единоборства

Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
RT на русском 01:35
Экономика

На Ямале решено снизить ставки налогов для предпринимателей

Ставки налогов для ИП по упрощенной системе и по единому сельхозналогу снизят до 5%. Это решение было принято для создания дополнительных стимулы для развития предпринимателей.
Уральский меридиан 02:28
Общество

Первый клип Галустяна за два дня набрал более миллиона просмотров

За два дня видео набрало более миллиона просмотров, сообщает РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 14:30
Общество

Обнародована переписка убитой доцентом Соколовым аспирантки

Подруга убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко опубликовала переписку, в которой обсуждался роман девушки с историком Олегом Соколовым.
Известия 15 ноября в 19:15
Энергетика

Импортный природный газ на Украине подорожал на 14,2%

Средняя цена импортируемого природного газа на Украине по итогам октября выросла на 14,2% к предыдущему месяцу, до $199,51 за тыс. куб. м. Такие данные приводит Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Агентство нефтегазовой информации 14 ноября в 03:31
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам

Актуальные Новости 15 ноября в 10:26
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru вчера в 03:08
Футбол

Украинский комментатор Вацко: «А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?»

Украинский телекомментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение сборной России в отборочном матче Евро-2020 с Бельгией (1:4).
Бомбардир.ру 02:30
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Происшествия

В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Общество

Россияне стали покупать меньше сигарет

В 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения и стала пятой среди самых курящих стран мира.
Lenta.ru 15 ноября в 23:50
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ 15 ноября в 22:22
ЖКХ

На Украине отменили ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду.
REGNUM 00:28
Кино

Юлия Высоцкая рассказала о своей роли в фильме Кончаловского «Грех»

Актриса Юлия Высоцкая рассказала «Известиям» о своей роли в новом фильме Андрея Кончаловского «Грех» о жизни итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти, а также о совместных работах с мужем.
Известия 14 ноября в 18:32
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Известия вчера в 09:24
Автоспорт

Квят пожаловался на ухудшение поведения машины

Чемпионат вчера в 15:08
Политика

Сотни тысяч чехов вышли на митинг протеста

Красная весна вчера в 13:58
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Lenta.ru вчера в 16:03
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Гаджеты

Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов

По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.
OAnews вчера в 20:00
Происшествия

В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
Наука

Сильный изгиб помог смягчить многослойный графен

МедиаПоток 15 ноября в 08:02
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Баскетбол

37 очков Джорджа помогли «Клипперс» разгромить «Атланту»

Чемпионат 01:15
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