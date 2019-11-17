Российская экономика существенно продвинулась на путь к финансовой независимости от доллара США. Об этом говорится в статье французского издания Les Echos. В статье отмечается, что возникшая напряженность в отношениях с США в 2014 году подтолкнула Россию к дедолларизации своей экономики.

СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

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