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REGNUMСМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Российская экономика существенно продвинулась на путь к финансовой независимости от доллара США. Об этом говорится в статье французского издания Les Echos. В статье отмечается, что возникшая напряженность в отношениях с США в 2014 году подтолкнула Россию к дедолларизации своей экономики.
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Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара
Московский Комсомолец00:16
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