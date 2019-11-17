Экономика

ИзвестияИзвестияФранцузские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Россия успешно продолжает свой путь к независимости от американского доллара, делая выбор в пользу евро и юаней, заявило французское издание Les Echos. Процесс «дедолларизации» экономики и финансовой системы в целом Москва запустила в 2014 году после введения санкций со стороны США.
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Французские СМИ констатировали успех России в отказе от доллара

Известиявчера в 23:45

Во Франции рассказали о «дедолларизации» России

Lenta.ru00:57

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

Московский Комсомолец00:16

Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

RT на русскомвчера в 23:35

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от доллара

Life.ruвчера в 22:56

Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 22:29
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Хоккей

Передача Кузнецова помогла «Вашингтону» победить «Бостон» в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов переиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
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В Москве случайные собутыльники украли у бизнесмена $100 тысяч

Случайные собутыльники ограбили бизнесмена в гостиничном номере в столице, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Газета.Ru 02:42
Футбол

Россия проиграла Бельгии в отборочном матче Евро

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
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Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
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Политика

Уровень поддержки британских консерваторов достиг рекорда с 2017 года

Уровень поддержки избирателями Консервативной партии, возглавляемой премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, достиг наивысшего показателя с 2017 года.
РБК вчера в 21:57
Теннис

Роджер Федерер: Циципас достоин похвалы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале Итогового чемпионата АТР в Лондоне.
GoTennis.ru вчера в 13:59
Общество

Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году

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Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка

Телеведущий Максим Галкин поделился успехами дочери в изучении французского языка.
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Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

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Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Гаджеты

Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов

По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.
OAnews вчера в 20:00
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в Фонтанку попал на видео

Момент падения автомобиля в реку Фонтанку в Петербурге засняли камеры видеонаблюдения.
Известия вчера в 16:20
Кино

В продолжении мультфильма «Ну погоди» появятся новые персонажи

В новых сериях мультсериала «Ну погоди» появятся новые персонажи, об этом сообщила RT председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
РБК 02:51
Технологии

Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике

В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
Вести.Хайтек 15 ноября в 08:33
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Армия и оружие

США и Южная Корея отложили совместные военные учения

News.ru 02:08
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс» Панарина в НХЛ, Дадонов оформил дубль

"Флорида Пантерз", за которую выступают россияне голкипер Сергей Бобровский и форвард Евгений Дадонов, обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" с Артемием Панариным в составе в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:56
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Здоровье

В Оренбуржье из-за вспышек пневмонии на карантин закрыли три школы

В Оренбургской области три школы закрыли на карантин из-за вспышек пневмонии.
Orsk.ru 02:00
Общество

В Литве рассказали о буме на секс-туризм в Петербурге

Журналист литовской редакции DELFI Ориюс Гасановас рассказал о популярности среди соотечественников поездок в Санкт-Петербург ради секса.
Lenta.ru вчера в 05:00
Общество

Девятилетняя барабанщица покорила сеть, исполнив кавер песни Nirvana

Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл опубликовала на YouTube кавер-версию песни In Bloom рок-группы Nirvana и поразила сеть.
Газета.Ru вчера в 23:33
Спорт

В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева, который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.
Взгляд.ру вчера в 22:38
Хоккей

«Баффало» обыграл «Оттаву», Айкел оформил покер

Хозяева победили во встрече со счетом 4:2. Все четыре шайбы в составе «Сэйбрз» забросил Джек Айкел.
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Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
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Авто

Назван рейтинг самых популярных автомобилей премиум-сегмента в России

Лидером продаж премиального сегмента по итогам 9 месяцев 2019 года стал кроссовер Lexus RX, на котором остановили свой выбор 6437 россиян.
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Недвижимость

Новостройки продолжают дорожать

Новостройки продолжают дорожать Стоимость первичной недвижимости в России установила очередной рекорд, достигнув показателя 75 тыс. руб. за 1 кв. м. Но увеличение цен на жилье теперь происходит более плавно: девелоперы опасаются, что резкий рост отпугнет покупателей.
Коммерсантъ 02:03
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