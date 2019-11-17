Экономика

Газета.RuГазета.RuСМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции. Как отмечает газета, для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии.
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Французские СМИ сообщили об успехе дедолларизации России

РБК00:59

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от доллара

Life.ruвчера в 22:56

Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара

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Экономист рассказал, как девальвация спасет Россию

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Французские СМИ рассказали об успехах России в отказе от доллара

РИА Новостивчера в 22:29
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
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Панарин установил личный рекорд по игровому времени в матче НХЛ

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Япония отказалась платить $8 млрд за военные базы США

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В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

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В Индии рассказали о превосходстве французского Rafale над Су-30МКИ

Известия вчера в 18:01
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В России могут ввести минимальную планку зарплаты для бюджетников

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Футбол

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В субботу, 16 ноября, прошли очередные матчи отбора на Евро-2020.
Матч ТВ вчера в 17:41
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Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 22:19
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
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Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
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Общество

В России резко упал спрос на сигареты

В России наблюдается снижение спроса на покупку обычных сигарет.
Комсомольская правда вчера в 05:58
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
Происшествия

В Сан-Диего в результате стрельбы погибли трое детей

В Сан-Диего (штат Калифорния) результате обстрела жилого дома в районе Paradise Hills погибли пять человек, включая троих детей.
РБК вчера в 16:36
Кино

В новых сериях «Ну, погоди!» появятся дополнительные персонажи

RT на русском вчера в 21:44
Футбол

Сборная Сан-Марино забила первый за два года мяч в официальном матче

Автором первого за 17 матчей гола в составе сборной Сан-Марино стал 22-летний форвард Филиппо Берарди.
RT на русском вчера в 14:08
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в общежитии в Киеве

В результате случившегося погибли два человека, сообщает столичная полиция в Facebook.
Российская газета вчера в 19:31
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания

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Экспресс газета вчера в 03:00
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Футбол

Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным

Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Матч ТВ вчера в 06:16
Политика

Госдеп США осудил власти Ирана якобы за попытки отключить интернет

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, заявила, что США осуждают якобы попытки властей Ирана отключить интернет в стане на фоне протестов.
Газета.Ru вчера в 19:14
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ возле университета

Полиция Гонконга использовала слезоточивый газ против демонстрантов в районе Гонконгского политехнического университета, сообщает South China Morning Post.
РБК 00:36
Армия и оружие

Индия испытала баллистическую ракету, способную нести ядерный заряд

Индия провела пуск ракеты среднего радиуса действия «Агни-2», которая способна нести ядерный заряд, сообщили в стратегическом командовании страны.
Московский Комсомолец вчера в 10:38
Происшествия

Под Вольском в Волге всплыло тело женщины

Сегодня, 16 ноября, по предварительным данным под Вольском очевидец увидел тело женщины, которое всплыло в Волге, после чего вызвал спасателей.
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Космос

Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

Специалисты NASA опубликовали информацию, что единственный работающий на Марсе ровер Curiosity смог найти повышенный уровень кислорода на планете.
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Происшествия

Мать убитой историком Соколовым аспирантки попала в больницу с похорон

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, зверски убитой в Петербурге, увезли в больницу с похорон дочери, передает РИА "Новости".
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Искусственный интеллект поможет нейрохирургам, считают эксперты

"Предполагается, что технологии искусственного интеллекта могут начать широко использоваться при планировании и проведении нейрохирургических операций уже в 2021 году", - отметил Бернштейн.
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Ferrari представила новый спорткар начального уровня

Не отступая от своих правил называть свои модели в честь знаменитых городов Италии, таких как Маранелло, Модена и Портофино, Ferrari представляет новое двухместное купе по имени Roma, названного в честь родной столицы.
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Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
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В Белом доме прокомментировали состояние здоровья Трампа

Президент США Дональд Трамп остается здоровым и энергичным, заявила 16 ноября пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм по итогам медицинского обследования.
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Эксперты рассказали, какие авто сложнее всего перепродать

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