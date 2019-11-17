Экономика
Газета.RuСМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара
С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции. Как отмечает газета, для Москвы это средство возмездия и протеста против американской гегемонии.
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Французские СМИ: Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара
Московский Комсомолец00:16
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