Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

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