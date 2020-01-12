Политика
Красная веснаСМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
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Политика
Премьер Польши усомнился в попытках США остановить «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Авто
Mercedes-Benz презентовал концепт-кар Vision AVTR
Компания Mercedes-Benz презентовала концепт-кар Vision AVTR (Advance Vehicle Transformation), созданный по мотивам фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Культура
Екатеринбуржцы победили в турнире ледовых скульптур в Перми
В Перми определены победители Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Хоккей
«Тампа» при помощи Василевского обыграла «Филадельфию»
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Политика
ЦИК Абхазии в понедельник назовет новую дату президентских выборов
Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии накануне признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов, прошедших в прошлом году.
Футбол
Полузащитник «Динамо» Глущенков перешел в «Факел»
«Факел» подписал контракт с полузащитником Кириллом Глущенковым.
Армия и оружие
Иран признал вину в крушении украинского самолета
Футбол
Слуцкий исключил появление Хонды в «Рубине»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что не планирует приглашать в казанскую команду 33-летнего полузащитника Кейсуке Хонду.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Шоу-бизнес
Михалкова после переезда в Москву кардинально сменила имидж
Новый имидж звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой не понравился её поклонникам.
Экономика
В ЦБ сообщили о новых вариантах пенсионных выплат
Первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что в новой пенсионной схеме по завершении накопительной фазы у человека будет выбор - получить сразу все накопления, заплатив подоходный налог, или приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Житель Аляски три недели выживал на морозе, лишившись дома и связи
Полицейская служба Аляски сообщила о спасении жителя штата, который в течение 23 дней выживал при минусовых температурах в отдаленной местности, потеряв в огне свой дом и пса.
Общество
Федор Бондарчук задолжал 11 млн рублей
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Общество
Меган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times.
Гаджеты
Раскрыта российская цена смартфона Samsung Galaxy A71 с огромным экраном, мощным аккумулятором и камерой на 64 мегапикселя
Samsung Galaxy A71 оснащен огромным 6,7-дюймовым AMOLED-экраном, аккумулятором на 4500 мАч с 25-ваттной быстрой зарядкой и четверной задней камерой с головным 64-мегапиксельным модулем.
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Политика
Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Происшествия
В ангаре с металлом в Подмосковье произошёл пожар
Происшествия
В Подмосковье двое детей провалились под лед и утонули
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
Авто
В Германии недорого продают 34 военных Mercedes-Benz G-класса
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser выставил на продажу 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы.