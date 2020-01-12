Политика

Вести.RuВести.RuСМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса. Так, Der Spiegel пишет, что для Берлина этот диалог был крайне важен, особенно в свете подготовки международной конференции по Ливии. Без помощи Москвы здесь не обойтись, отмечает издание.
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Bild: Меркель продемонстрировала дружелюбие к России

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СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

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Завершены переговоры Путина и Меркель

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Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
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По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
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Пилот о сбитом по ошибке «Боинге»: «Шансов у экипажа не было»

Специалист в области войсковой ПВО считает, что пассажирский «Боинг» беззащитен от удара ракет комплекса «Тор-М1», которые стоят на вооружении иранской ПВО.
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Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
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В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.
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Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
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Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
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Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился впечатлениями от зимнего отпуска и рассказал об ожиданиях от второй части сезона.
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В «Роснефти» обвинили Лукашенко в давлении на Москву ради сохранения власти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко давит на российское руководство, чтобы получить скидку на нефть и укрепить свою власть в стране.
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