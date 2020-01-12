Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса. Так, Der Spiegel пишет, что для Берлина этот диалог был крайне важен, особенно в свете подготовки международной конференции по Ливии. Без помощи Москвы здесь не обойтись, отмечает издание.

Армия и оружие В Пентагоне призвали не допустить отставания от Китая и России Соединённые Штаты не могут допустить отставания в военной сфере от Китая и России, заявил генерал ВВС США Джон Хайтен в интервью, опубликованном на сайте министерства обороны США.

Политика ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.

Общество Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

Финансы Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.

Общество В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.

Экономика В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

Политика Семь стран лишили права голоса в ООН Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.