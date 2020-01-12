Политика
Вести.RuСМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса. Так, Der Spiegel пишет, что для Берлина этот диалог был крайне важен, особенно в свете подготовки международной конференции по Ливии. Без помощи Москвы здесь не обойтись, отмечает издание.
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Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Политика
Садовничий подтвердил обсуждение открытия филиала МГУ в Дамаске
Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подтвердил обсуждение открытия филиала вуза в Дамаске.
Кино
СМИ сообщили, сколько Генри Кавилл заработал за роль «Ведьмака»
Актер Генри Кавилл получил $400 тыс. за съемку в одной серии сериала «Ведьмака» от Netflix.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Армия и оружие
В Пентагоне призвали не допустить отставания от Китая и России
Соединённые Штаты не могут допустить отставания в военной сфере от Китая и России, заявил генерал ВВС США Джон Хайтен в интервью, опубликованном на сайте министерства обороны США.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Армия и оружие
Пилот о сбитом по ошибке «Боинге»: «Шансов у экипажа не было»
Специалист в области войсковой ПВО считает, что пассажирский «Боинг» беззащитен от удара ракет комплекса «Тор-М1», которые стоят на вооружении иранской ПВО.
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Футбол
Хеведес может перейти в «Кельн»
Бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков намекнул, что 31-летний футболист может перейти в «Кельн».
Финансы
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Политика
Премьер Польши усомнился в попытках США остановить «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Общество
Меган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney.
Общество
В Гидрометцентре объяснили причину аномально теплой зимы
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что аномальная для зимы погода наблюдаются в России из-за глобального потепления.
Авто
Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35
Стоит ли покупать «корейца», и не разорит ли машина очередного владельца, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Политика
Президент Ирана попросил прощения у украинцев за сбитый самолет
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Футбол
Осорио: Пока не обсуждали контракт с «Зенитом», но хотел бы остаться
Защитник петербургского «Зенита» Йордан Осорио поделился впечатлениями от зимнего отпуска и рассказал об ожиданиях от второй части сезона.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Футбол
Дуглас Сантос ответил, перейдет ли он в «Васко да Гама»
Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от второй половины сезона и рассказал о том, как провел отпуск.
Энергетика
В «Роснефти» обвинили Лукашенко в давлении на Москву ради сохранения власти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко давит на российское руководство, чтобы получить скидку на нефть и укрепить свою власть в стране.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек рассказала о порвавшемся перед вручением «Оскара» платье
Известная актриса Сальма Хайек рассказала, что у нее порвалось платье прямо перед вручением престижной премии "Оскар" в 2003 году.
Политика
Украина выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших при крушении Boeing
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что страна выплатит по $8,3 тыс. семьям погибших в катастрофе Boeing 737 в Иране.
Космос
В конце марта с Байконура запустят два спутника серии «Экспресс»
Запуск двух телекоммуникационных спутников серии «Экспресс» с космодрома Байконур запланирован на март, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов 11 января.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.