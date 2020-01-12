Политика

Вести.RuВести.RuСМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса. Так, Der Spiegel пишет, что для Берлина этот диалог был крайне важен, особенно в свете подготовки международной конференции по Ливии. Без помощи Москвы здесь не обойтись, отмечает издание.
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СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

Вести.Ru00:45

Немецкая пресса сравнила отношение Меркель к России и США

Взгляд.рувчера в 21:27

Газета Bild am Sonntag отметила дружелюбие Меркель на встрече с Путиным

ФАНвчера в 18:23

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Красная веснавчера в 18:36

Bild: Меркель продемонстрировала дружелюбие к России

Экономика сегоднявчера в 18:09

В отношениях Путина и Меркель заметили дружелюбие

Lenta.ruвчера в 17:00

Немецкая газета указала на «заметное дружелюбие» Меркель в Москве

ТАССвчера в 16:22
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Украинские каратели за сутки десять раз нарушили перемирие в ДНР

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СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк

По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
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Дуглас Сантос: Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»

Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените» и про новый стадион.
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Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Экономика

Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Взгляд.ру 10 января в 12:01
Теннис

Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup

Нева Спорт 07:04
Армия и оружие

В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России

В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Известия 05:38
Экономика

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему

Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
RT на русском 04:23
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Политика

Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»

Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Коммерсантъ 06:57
Гаджеты

Apple раскрыла потенциал камеры iPhone 11 Pro в новом видеоролике

Режиссёром короткометражки стал Теодор Мелфи (Theodore Melfi), в главной роли снялась одна из самых популярных актрис в Китае — Чжоу Сюнь (Zhou Xun).
Ferra 04:49
Шоу-бизнес

Принц Уильям опечален отдалением от брата

Принц Уильям выразил сожаление из-за того, что его отношения с принцем Гарри не так близки, как раньше.
Газета.Ru 06:15
Космос

Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан

КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
Pravda.Ru 09 января в 02:01
Политика

ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента

Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
ТАСС вчера в 09:04
Экономика

Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года

REGNUM 10 января в 02:43
Армия и оружие

TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»

В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
RT на русском 03:54
Политика

КСИР взял ответственность за сбитый украинский самолет

Вечерний курьер вчера в 10:53
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

RT на русском 05:12
Политика

Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
РИА Новости 04:41
Экономика

Черный хлеб в России может подорожать

Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
REGNUM 03:49
Политика

Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию.
РИА Новости 06:45
Общество

Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год

РИА Новости вчера в 21:44
Происшествия

Два землетрясения произошло в Кузбассе

Интерфакс вчера в 20:11
Происшествия

В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы

Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Известия 10 января в 07:25
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 18:14
Футбол

Дик Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но его не отпустили

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о желании нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова вернуться в чемпионат Голландии.
Metaratings 04:00
Музыка

Умер барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт

Барабанщик и автор песен канадской прогрессив-рок группы Rush Нил Пирт умер в возрасте 67 лет в калифорнийском городе Санта-Моника.
Афиша Daily вчера в 09:39
Общество

В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов

Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
РИА Новости вчера в 08:57
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Компания Ford показала возможности нового Bronco

Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
CarsWeek.ru 06:33
Экономика

«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах

Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
РИА Новости вчера в 22:56
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