Политика
Вести.RuСМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса. Так, Der Spiegel пишет, что для Берлина этот диалог был крайне важен, особенно в свете подготовки международной конференции по Ливии. Без помощи Москвы здесь не обойтись, отмечает издание.
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Армия и оружие
Украинские каратели за сутки десять раз нарушили перемирие в ДНР
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк
По информации других источников, которую приводит издание, врачи могли отправить Заворотнюк домой, так как ее семья больше не может оплачивать ее пребывание в медицинском центре.
Футбол
Дуглас Сантос: Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»
Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените» и про новый стадион.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
Лукашенко ввел огромный налог на транзит российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти по территории страны, сообщает пресс-служба главы государства.
Теннис
Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup
Армия и оружие
В Пентагоне заявили об угрозе конкуренции со стороны Китая и России
В министерстве обороны США заявили об угрозе конкуренции со стороны России и Китая.
Экономика
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему
Пенсионные накопления можно будет перевести в новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП) — без комиссий и в режиме реального времени, если гражданин захочет сделать это в рамках одного негосударственного пенсионного фонда.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Гаджеты
Apple раскрыла потенциал камеры iPhone 11 Pro в новом видеоролике
Режиссёром короткометражки стал Теодор Мелфи (Theodore Melfi), в главной роли снялась одна из самых популярных актрис в Китае — Чжоу Сюнь (Zhou Xun).
Шоу-бизнес
Принц Уильям опечален отдалением от брата
Принц Уильям выразил сожаление из-за того, что его отношения с принцем Гарри не так близки, как раньше.
Космос
Китай займется поиском пригодных для жизни планет для своих граждан
КНР с 2030 года планирует вплотную заняться поиском таких планет за пределами Солнечной системы.
Политика
ЦИК Абхазии готовится назначить новые выборы президента
Решение в ЦИК принес истец Решение суда об отмене результатов сентябрьских выборов президента и назначении новых выборов в ЦИК Абхазии в субботу доставил лично Алхас Квициния - лидер партии "Амцахара" (" Родовые огни"), проигравший на сентябрьских выборах Хаджимбе.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Армия и оружие
TOLOnews: в Афганистане уничтожен один из главарей «Талибана»
В Афганистане в результате авиаудара уничтожен «лидер «Талибана»* на северо-востоке страны».
Политика
КСИР взял ответственность за сбитый украинский самолет
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Политика
Посол Великобритании в Иране заявил, что не участвовал в протестах
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр, задержанный ранее в ходе протестов в Тегеране, заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать.
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Политика
Спикер парламента Эстонии высказался о пограндоговоре с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что пограничный договор с Россией противоречит конституции страны, и раскритиковал политиков, одобряющих его ратификацию.
Общество
Певицу Maruv ограбили на Украине в третий раз за год
Происшествия
Два землетрясения произошло в Кузбассе
Происшествия
В Белоруссии вынесли смертный приговор двум убийцам учительницы
Могилевский областной суд (Белоруссия) приговорил двух человек к смертной казни.
Общество
Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Футбол
Дик Адвокат: Смолов хотел перейти в «Фейеноорд», но его не отпустили
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал о желании нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова вернуться в чемпионат Голландии.
Музыка
Умер барабанщик канадской рок-группы Rush Нил Пирт
Барабанщик и автор песен канадской прогрессив-рок группы Rush Нил Пирт умер в возрасте 67 лет в калифорнийском городе Санта-Моника.
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Авто
Компания Ford показала возможности нового Bronco
Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".