Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Политика Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Иеронимом Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, то есть РПЦ пресекает возможность совместного служения литургии с этим архиепископом.

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Экономика Состояние Илона Маска увеличилось на $2 миллиарда Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска увеличилось на $2 млрд после того как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года.

Политика В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.

Политика «Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину По всей видимости, отсутствие прогресса в строительстве газопровода "Северный поток — 2" в Европе рассматривалось как возможность давления на "Газпром" с тем, чтобы условия по новым транзитным договоренностям с Киевом (а эти договоренности — в той или иной степени — все равно будут нужны, вопрос только в объемах данного транзита) оказались максимально выгодны и комфортны для Украины.

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Авто Ford тизером анонсировал дебют нового Bronco Недавно выпущенный рекламный ролик о возрожденном Ford Bronco показывает, что внедорожник покажут весной 2020 года.

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Наука Большой брат следит за меньшими Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).

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Здоровье Минздрав изменил норму потребления соли для россиян Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.