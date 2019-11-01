Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правдавчера в 10:00
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Культура
Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Здоровье
Иларионов день: что можно и категорически нельзя делать 3 ноября
Что можно и нельзя делать 3 ноября На Руси считали, что в Иларионов день стоит заняться домашними делами.
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Иеронимом
Русская православная церковь (РПЦ) прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви архиепископом Афинским Иеронимом, то есть РПЦ пресекает возможность совместного служения литургии с этим архиепископом.
Авто
Кабриолету Aurus разрешили ездить по дорогам общего пользования
Один из трех выпущенных кабриолетов Aurus получил свидетельство о безопасности транспортного средства.
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
Экономика
Состояние Илона Маска увеличилось на $2 миллиарда
Состояние основателя компании SpaceX Илона Маска увеличилось на $2 млрд после того как компания Tesla зафиксировала прибыль по итогам третьего квартала 2019 года.
Политика
В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России
Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Здоровье
Витамин D для женщин – зачем он нужен, чем опасен его дефицит и переизбыток в организме
Витамин D для красоты и здоровья женщин Раньше витамин D в обязательном порядке назначали лишь маленьким детям для профилактики рахита, а сейчас все чаще рекомендуют его прием и взрослым людям.
Политика
«Северный поток — 2»: поляки опять помогли России и подвели Украину
По всей видимости, отсутствие прогресса в строительстве газопровода "Северный поток — 2" в Европе рассматривалось как возможность давления на "Газпром" с тем, чтобы условия по новым транзитным договоренностям с Киевом (а эти договоренности — в той или иной степени — все равно будут нужны, вопрос только в объемах данного транзита) оказались максимально выгодны и комфортны для Украины.
Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
Футбол
Встреча «Зенита» и ЦСКА в Петербурге завершилась ничьей
Единоборства
Тейлор завоевала титул чемпиона WBO
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Скорпионы - бессердечные люди, которые способны вдребезги разбивать сердца своих возлюбленных, до ужаса боятся предательства в любви.
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряков на танкере «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
Авто
Ford тизером анонсировал дебют нового Bronco
Недавно выпущенный рекламный ролик о возрожденном Ford Bronco показывает, что внедорожник покажут весной 2020 года.
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Наука
Большой брат следит за меньшими
Разумеется, они неконтролируемые — в том смысле, что исследователи никак не могут повысить вероятность наступления какого-то события за счет экспериментальных манипуляций (как это, например, делается, если животное надо чему-то научить).
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Происшествия
Стало известно, что взорвалось в руках у женщины во Владивостоке
Ранее стало известно, что во Владивостоке госпитализировали женщину после того, как в руках у нее взорвался неизвестный предмет, который она подняла с земли.
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
Политика
Сын Хрущева согласился с испанскими СМИ о ненужности «Царь-бомбы»
Сын Никиты Хрущева Сергей прокомментировал статью испанского издания La Vanguardia, в которой отметили, что термоядерную бомбу невозможно было бы применить в реальной войне из-за ее габаритов.