В России после санкций и скачков на нефтяном рынке стала улучшаться финансовая ситуация. Нацвалюта удерживает свои позиции вне зависимости от геополитической обстановки. Сведения опубликованы в популярном в Германии издании Focus.

СМИ Германии сообщили об улучшении финансовой ситуации в России

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