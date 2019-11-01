Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСМИ Германии сообщили об улучшении финансовой ситуации в России

В России после санкций и скачков на нефтяном рынке стала улучшаться финансовая ситуация. Нацвалюта удерживает свои позиции вне зависимости от геополитической обстановки. Сведения опубликованы в популярном в Германии издании Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русскомвчера в 12:59

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 23:59

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолецвчера в 08:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ruвчера в 05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газетавчера в 05:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВвчера в 02:18

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правдавчера в 10:00
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Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

Принятие закона о выделении газотранспортной системы из "Нафтогаза" даст Киеву "серьезный аргумент" в переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия

Задержан хозяин авто, на котором скрылись убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Пятый канал 16:07
Политика

В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Армия и оружие

В США назвали Россию реальной военной угрозой

Авторы доклада для американского исследовательского института Heritage Foundation заявляют, что Россия остаётся реальной военной угрозой для США и интересов Вашингтона в Европе.
RT на русском 18:49
Армия и оружие

СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине

По словам Павленко, среди прочего, русские удаленно отключали большое количество военной радиоаппаратуры, используемой Украиной.
Военное обозрение вчера в 07:24
Культура

Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru вчера в 12:37
Экономика

Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla

Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Коммерсантъ 16:00
Шоу-бизнес

Ксения Собчак заступилась за Кристину Асмус и ее откровенные сцены

Ксения Собчак решила заступится за Кристину Асмус.
SM News вчера в 09:45
Политика

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Политика

Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН

Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 19:13
Общество

В Одессе провели акцию против демонтажа барельефа Жукову

РБК 13:57
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости 13:46
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем

РБК 11:04
Культура

Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".
Российская газета вчера в 09:27
Финансы

Больше не деревянный: почему рубль имеет все основания укрепляться

Несмотря на все проблемы, рубль заметно укрепился к евро и стал одной из самых стабильных и успешных валют на развивающихся рынках.
Известия 17:02
Общество

Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.
Интерфакс вчера в 08:04
Наука

Восстановлен последний маршрут ледяного человека Этци

МедиаПоток 09:31
Единоборства

Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Автоспорт

Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.
Коммерсантъ 18:38
Политика

«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита газа, заявил Соловьев

Украину пытаются лишить транзита газа, заявил телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.
РИА Новости 18:30
Шоу-бизнес

Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Певица Алла Пугачева 2 ноября повторила в Минске свой Кремлевский юбилейный концерт, посвященный 70-летию, но зареклась возвращаться на сцену как минимум 10 лет — до следующего юбилея.
Известия 17:43
Политика

Зеленский признал утрату контроля над спиртом

Под контролем криминальных группировок находится 55 процентов производства «Укрспирта».
Lenta.ru вчера в 21:01
Политика

Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений

В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Политика

Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса

Финляндия готова выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса, заявил глава МИД республики Пекка Хаависто.
Газета.Ru 10:21
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
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