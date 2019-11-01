Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСМИ Германии сообщили об улучшении финансовой ситуации в России

В России после санкций и скачков на нефтяном рынке стала улучшаться финансовая ситуация. Нацвалюта удерживает свои позиции вне зависимости от геополитической обстановки. Сведения опубликованы в популярном в Германии издании Focus.
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Эксперт прокомментировал сообщение немецких СМИ об укреплении рубля

RT на русском01 ноября в 11:59

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правда01 ноября в 09:00

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 22:59

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ru01 ноября в 04:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газета01 ноября в 04:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВ01 ноября в 01:18

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолец01 ноября в 07:24
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Гаджеты

Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Экономика

МВФ назвал страну с самой быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, достигнет 86%.
РБК 13:34
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 13:44
Авто

Новый Volkswagen Golf появится в России через год

Хэтчбек Golf EV не появится даже в Европе, так как там его сменит новый ID.3. Хотя внешне восьмое поколение очень напоминает дизайн предшественника, интерьер получил радикальные доработки.
32CARS.ru 00:44
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Общество

«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф

В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Происшествия

Установлены 9 подозреваемых в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии

РИА ТВОИ Новости вчера в 04:09
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском вчера в 08:44
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество

Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
РБК 12:04
Шоу-бизнес

Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
URA.Ru 09:03
Авто

Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
МедиаПоток вчера в 09:38
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском 09:44
Политика

Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
REGNUM 11:28
Политика

Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество

Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

РБК вчера в 13:07
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Шоу-бизнес

Леонид Барац развелся со второй женой

«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
Экономика

Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора

Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.
REGNUM 13:53
Кино

«Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях

РЕН ТВ 05:08
Общество

Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений

Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Финансы

Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США

В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Политика

В Совфеде дали Киеву совет по возвращению задержанных в Крыму кораблей

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил о том, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать где и когда можно забрать корабли, задержанные в прошлом году во время инцидента в Керченском проливе.
Российская газета 09:20
Общество

Путин и патриарх Кирилл осмотрели выставку «Память поколений» в Москве

Российский лидер Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в столичном Манеже выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве».
Политика Сегодня 07:01
Кино

Фильм «Семейка Адамс» возглавил российский прокат в выходные

Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат в минувший уикенд со сборами 387,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
РИА Новости вчера в 17:05
Авто

Индийский Renault Duster может появиться в России

Второе поколение Renault Duster уже несколько лет продаётся на европейском рынке, а вот когда полноценная новая генерация внедорожника появится на российском рынке, точных данных нет.
Профиль 10:11
Авто

Скидки в ноябре на свои автомобили объявил «АвтоВАЗ»

При сдаче старого автомобиля можно получить скидку в 20000 рублей на модели LADA Granta, LADA Vesta, LADA Vesta Cross, LADA Vesta SW, LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta CNG.
ГЛАС.RU 01:28
Экономика

В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума

В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
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