Экономика
Актуальные НовостиСМИ Германии сообщили об улучшении финансовой ситуации в России
В России после санкций и скачков на нефтяном рынке стала улучшаться финансовая ситуация. Нацвалюта удерживает свои позиции вне зависимости от геополитической обстановки. Сведения опубликованы в популярном в Германии издании Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правдавчера в 10:00
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Политика
Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»
Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 31 октября в 06:25
Кино
Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Экономика
Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд
Акции компании Tesla выросли почти на 24% после отчета о прибыли за третий квартал 2019 года, обогатив своего владельца и основателя Илона Маска на $2 млрд, подсчитал Forbes.
Известия 18:48
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Экономика
Хазин описал сценарий гражданской войны в США
Политическое напряжение, которое сегодня царит в США, может привести к началу новой гражданской войны.
Политическая Экспертиза 12:19
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика
В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс вчера в 15:12
Общество
Захарова отреагировала на демонтаж памятника маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» людей, которые пытались сжечь цветы у места, где демонтировали памятник маршалу Жукову в Одессе.
РБК 20:26
Футбол
Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»
Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru 09:08
Политика
Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Life.ru 19:58
Музыка
В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно
ИА InterMedia вчера в 16:54
Политика
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Хоккей
«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас
Советский спорт 16:37
Наука
Останки морского ящера Юрского периода впервые нашли в Польше
Палеонтологи впервые обнаружили кости морского ящера Юрского периода на кукурузном поле в Польше.
МедиаПоток 31 октября в 12:05
Общество
Составлена карта трат москвичей
Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
Мослента вчера в 11:43
Шоу-бизнес
Пугачева объявила об уходе со сцены на 10 лет
Певица Алла Пугачева, приехавшая в Минск для выступления на концерте, объявила, что это последнее ее участие в подобном мероприятии в ближайшие годы.
Московский Комсомолец 15:57
Здоровье
Минздрав изменил норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Происшествия
Пьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске
Красная весна 01:52
Политика
NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе
Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Происшествия
Под Самарой перевернулся автобус со школьниками
Газета.Ru 18:24
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США
Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru 20:04
Происшествия
В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище
В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК 14:54
Гаджеты
16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M
Напомним, что Radeon RX 5500M построен на графическом процессоре AMD Navi 14 с 1408 потоковыми процессорами и обладает 4 Гбайт памяти GDDR6.
3DNews 07:42
Политика
В Думе ответили на угрозы о ракетном ударе по российским АЭС
Ранее политолог из Украины Тарас Загородний в беседе с журналистами заявил о необходимости создания Украиной новых ракет, которые должны быть направлены в сторону АЭС России.
ГЛАС.RU 04:41
Армия и оружие
Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими
Piter.tv вчера в 13:35
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09