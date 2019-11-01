Экономика

Актуальные НовостиАктуальные НовостиСМИ Германии сообщили об улучшении финансовой ситуации в России

В России после санкций и скачков на нефтяном рынке стала улучшаться финансовая ситуация. Нацвалюта удерживает свои позиции вне зависимости от геополитической обстановки. Сведения опубликованы в популярном в Германии издании Focus.
Читать в источнике
Комментировать1006

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения немецких СМИ о «возвращении» рубля

RT на русскомвчера в 13:03

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правдавчера в 10:00

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолецвчера в 08:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ruвчера в 05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газетавчера в 05:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВвчера в 02:18

Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 23:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 20:35, Вашингтон
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 31 октября в 06:25
Происшествия

При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 12:39
Кино

Мединский не видит оснований запрещать фильм «Джокер» в России

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли, вышедший в российский прокат 3 октября, не противоречит требованиям законодательства РФ, поэтому оснований для его запрета в стране нет.
Инфорос 31 октября в 08:37
Экономика

Илон Маск за неделю стал богаче на $2 млрд

Акции компании Tesla выросли почти на 24% после отчета о прибыли за третий квартал 2019 года, обогатив своего владельца и основателя Илона Маска на $2 млрд, подсчитал Forbes.
Известия 18:48
Общество

В России вступил в силу закон о суверенном рунете

В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ 31 октября в 18:32
Экономика

Хазин описал сценарий гражданской войны в США

Политическое напряжение, которое сегодня царит в США, может привести к началу новой гражданской войны.
Политическая Экспертиза 12:19
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Политика

В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс вчера в 15:12
Общество

Захарова отреагировала на демонтаж памятника маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «зверьем» людей, которые пытались сжечь цветы у места, где демонтировали памятник маршалу Жукову в Одессе.
РБК 20:26
Футбол

Уткин нашел несостыковки в финансовом отчете «Чертаново»

Блогер Василий Уткин рассказал о финансовых несостыковках клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново".
Газета.Ru 09:08
Политика

Трамп заявил, что хочет принять Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами заявил, что хотел бы принять своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.
Life.ru 19:58
Музыка

В шоу «Голос» не взяли Руслана Алехно

ИА InterMedia вчера в 16:54
Политика

РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Хоккей

«Рейнджерс» победил «Нэшвилл», Панарин отдал голевой пас

Советский спорт 16:37
Наука

Останки морского ящера Юрского периода впервые нашли в Польше

Палеонтологи впервые обнаружили кости морского ящера Юрского периода на кукурузном поле в Польше.
МедиаПоток 31 октября в 12:05
Общество

Составлена карта трат москвичей

Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
Мослента вчера в 11:43
Шоу-бизнес

Пугачева объявила об уходе со сцены на 10 лет

Певица Алла Пугачева, приехавшая в Минск для выступления на концерте, объявила, что это последнее ее участие в подобном мероприятии в ближайшие годы.
Московский Комсомолец 15:57
Здоровье

Минздрав изменил норму потребления соли для россиян

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли.
Газета.Ru 10:31
Происшествия

Пьяный водитель врезался в памятник Александру III в Иркутске

Красная весна 01:52
Политика

NYT узнала о задержании в Москве самолета с американским атташе

Российские должностные лица в августе задержали вылет самолета из Москвы, который должен был доставить в один из госпиталей Германии заболевшего американского военного атташе.
РБК 16:13
Происшествия

Под Самарой перевернулся автобус со школьниками

Газета.Ru 18:24
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru 20:04
Происшествия

В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище

В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК 14:54
Гаджеты

16-дюймовые MacBook Pro получат видеокарты Radeon RX 5300M и RX 5500M

Напомним, что Radeon RX 5500M построен на графическом процессоре AMD Navi 14 с 1408 потоковыми процессорами и обладает 4 Гбайт памяти GDDR6.
3DNews 07:42
Политика

В Думе ответили на угрозы о ракетном ударе по российским АЭС

Ранее политолог из Украины Тарас Загородний в беседе с журналистами заявил о необходимости создания Украиной новых ракет, которые должны быть направлены в сторону АЭС России.
ГЛАС.RU 04:41
Армия и оружие

Военные НАТО пожаловались на преследование их семей русскими

Piter.tv вчера в 13:35
Гаджеты

Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить

Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Футбол

Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

РЕН ТВ 03:09
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

Газета.Ru 17:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное