Экономика
Российская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке
Комсомольская правдавчера в 10:00
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Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Футбол
Максимилиан Филипп: «Каборе получил красную из-за моей ошибки»
В первой половине был всего один удар, были проблемы в игре. Должен сказать, что красную карточку Каборе получил из-за моей ошибки.
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Теннис
Надаль объяснил причины снятия с «Мастерса» в Париже
Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил причины снятия с турнира серии «Мастерс 1000» в Париже.
Хоккей
Радулов открыл счёт в матче с «Монреалем»
Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов открыл счёт в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
Гаджеты
Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта
Автоспорт
«Я мог бы проехать быстрее». Феттель рассказал, как упустил поул
По итогам субботней сессии в Техасе Себастьян Феттель остался вторым – от Валттери Боттаса его отделили всего 0,012 секунды.
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
Политика
Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате
Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Происшествия
Второй жертвой убийства главы Центра «Э» по Ингушетии стал его брат
Вторым погибшим в результате стрельбы на западе Москвы оказался брат убитого начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Спорт
Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США
В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»
В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Экономика
Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Политика
Ахмеда Билалова отпустили под залог в США
Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" ранее был задержан в Майами Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог в США.
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Футбол
Лэмпард: «Мы провалили концовку матча с „Уотфордом“»
Футбол
Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»
Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Экономика
Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме
Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Наука
Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому
Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
Общество
Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.