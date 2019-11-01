Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году. Об этом сообщает немецкое издание Focus.
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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля

РИА Новости31 октября в 23:59

Александр Шохин: Да, рубль стабилен, но за ту же цену людям предлагают товар в меньшей упаковке

Комсомольская правдавчера в 10:00

В Германии объяснили несокрушимость рубля: «Курс мог быть выше»

Московский Комсомолецвчера в 08:24

Эксперт пояснил заявление в СМИ Германии о «возвращении» рубля

Газета.Ruвчера в 05:53

Эксперт объяснил, почему в Европе рубль назвали сильной валютой

Российская газетавчера в 05:36

Немецкие СМИ заявили о «возвращении» рубля

РЕН ТВвчера в 02:18

Эксперт прокомментировал сообщения немецких СМИ о «возвращении» рубля

RT на русскомвчера в 13:03
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:05, Вашингтон
Армия и оружие

США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B

PolitOnLine.Ru вчера в 07:07
Футбол

Максимилиан Филипп: «Каборе получил красную из-за моей ошибки»

В первой половине был всего один удар, были проблемы в игре. Должен сказать, что красную карточку Каборе получил из-за моей ошибки.
Спорт-Экспресс 10:52
Игры

Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены

Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 07:22
Теннис

Надаль объяснил причины снятия с «Мастерса» в Париже

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объяснил причины снятия с турнира серии «Мастерс 1000» в Париже.
Чемпионат 13:10
Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области

Газета.Ru 17:18
Хоккей

Радулов открыл счёт в матче с «Монреалем»

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов открыл счёт в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс».
Чемпионат 20:02
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 15:51
Гаджеты

Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box: самая мощная внешняя видеокарта

3DNews вчера в 16:17
Автоспорт

«Я мог бы проехать быстрее». Феттель рассказал, как упустил поул

По итогам субботней сессии в Техасе Себастьян Феттель остался вторым – от Валттери Боттаса его отделили всего 0,012 секунды.
Motorsport.com Россия 18:50
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Политика

Генпрокурор США удивил британцев просьбой о компромате

Как сообщает газета Independent, Барр попросил у британцев помощи в сборе компромата на спецслужбы США.
Вести.Ru 10:37
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Происшествия

Второй жертвой убийства главы Центра «Э» по Ингушетии стал его брат

Вторым погибшим в результате стрельбы на западе Москвы оказался брат убитого начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 13:33
Спорт

Елистратов победил на дистанции 1500 м на этапе Кубка мира в США

В Солт-Лейк-Сити (США) на этапе Кубка мира по шорт-треку прошел финал на дистанции 1500 метров у мужчин.
Матч ТВ 18:59
Шоу-бизнес

Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Телеканал 360° 19:04
Музыка

Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14
Происшествия

Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка»

В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.
Вести.Ru 19:14
Экономика

Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя SpaceX и Tesla Илона Маска увеличилось за неделю на два миллиарда долларов.
Lenta.ru 19:19
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Политика

Ахмеда Билалова отпустили под залог в США

Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" ранее был задержан в Майами Экс-глава компании "Курорты Северного Кавказа" и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов отпущен под залог в США.
Piter.tv вчера в 12:15
Технологии

Названо безопасное время использования гаджетов подростками

Кубанские новости 10:30
Общество

Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

Газета.Ru вчера в 15:24
Футбол

Лэмпард: «Мы провалили концовку матча с „Уотфордом“»

Soccer.ru 16:13
Футбол

Агент: «У меня было предложение для Дзюбы из Китая. Ему предлагали зарплату 7 миллионов евро»

Предлагали зарплату 7 миллионов евро.
Матч ТВ 16:27
Экономика

Новую систему пенсионных накоплений обсудят в Госдуме

Напомним, 29 октября Минфин РФ и регулятор представили проект закона о новой системе пенсионных накоплений, которую назвали «Гарантированный пенсионный план».
Независимое телевидение Севастополя 31 октября в 02:54
Общество

Захарова отреагировала на демонтаж памятника маршалу Жукову в Одессе

РБК 20:26
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Портал по поиску работы hh.ru назвал вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
BFM.ru 19:49
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Вести.Ru 14:21
Наука

Бактерии «взломали» систему безопасности своих соседей по микробиому

Чтобы «давить» соседей, бактерии используют системы токсинов. Система секреции шестого типа (T6SS) — одна из таких.
N+1 31 октября в 11:38
Общество

Медведев выступил за использование карт «Мир» в Таиланде

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил использовать российские платежные карты "Мир" на территории Таиланда.
ТАСС 19:02
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