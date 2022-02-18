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СМИ Италии готовят читателей к отключению российского газа

Итальянская телерадиокомпания Mediaset в пятницу, 18 февраля, сообщила своей аудитории, какие из стран ЕС «наиболее уязвимы к возможной блокировке импорта российского газа».
REGNUM
Доля российского газа в энергетике Италии составляет 19% (в Германии — 12%).
REGNUM
Всё чаще и чащу в европейских СМИ звучат предположения о возможной блокировки поставок российского газа в Европу.
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В Италии цены на газ поднялись почти в два раза по равнению с началом 2021 года.
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В Италии готовят жителей страны к отключению российского газа
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Телеканал Mediaset предупредил жителей страны об отключении от российского газа
Solenka.info01:04
СМИ Италии готовят читателей к отключению российского газа
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Италия готовится к отключению российского газа
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