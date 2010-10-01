Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов до сих пор не расторг контракт с клубом. Как сообщает «Чемпионат», задержка расторжения связана с обсуждением размера и порядка выплаты компенсации, которую получит тренер за досрочный разрыв соглашения.

СМИ: Хохлов до сих пор не расторг контракт с «Динамо»

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