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RT на русскомRT на русскомСМИ: Хохлов до сих пор не расторг контракт с «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов до сих пор не расторг контракт с клубом. Как сообщает «Чемпионат», задержка расторжения связана с обсуждением размера и порядка выплаты компенсации, которую получит тренер за досрочный разрыв соглашения.
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«Чемпионат»: «Динамо» пока не расторгло контракт с Хохловым

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российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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