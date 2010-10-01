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RT на русскомСМИ: Хохлов до сих пор не расторг контракт с «Динамо»
Бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов до сих пор не расторг контракт с клубом. Как сообщает «Чемпионат», задержка расторжения связана с обсуждением размера и порядка выплаты компенсации, которую получит тренер за досрочный разрыв соглашения.
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На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
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Lenta.ru 06:03
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Глава Пентагона призвал Турцию завершить военную операцию в Сирии
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Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
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В деревне Жувам Юкаменского района Удмуртии прошло торжественное открытие дороги.
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