Экономика
Российская газетаКитай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов
Пекин за два года купит у США товаров на 200 миллиардов долларов. Это одно из условий торгового соглашения, которое 15 января в Вашингтоне подпишут американский президент Дональд Трамп и вице-премьер КНР Лю Хэ.
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Авто
Opel расширит модельный ряд в России
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Культура
НТВ обошло «Первый канал» по рейтингам за первые восемь дней года
Телеканал «Россия 1» оказался на первом месте в рейтинге телеканалов в первые восемь дней нового года.
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня
Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.
Политика
На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
Здоровье
На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1
Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Экономика
Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей.
Происшествия
Летевший в Москву самолёт вынужденно сел в Перми
Самолёт авиакомпании «Сибирь», следовавший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажира, передаёт пресс-служба пермского аэропорта.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Общество
В России захотели упростить трудоустройство мигрантов
В России захотели упростить трудоустройство мигрантов.
Экономика
В «РусГидро» переворачивают активы
По расчетам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», обратная схема владения дальневосточными активами позволит увеличить дивиденды «РусГидро» до 50–70 млрд с 15,9 млрд руб. в 2018 году, при этом цена акций компании, которая за последние десять лет считалась одной из слабых бумаг на рынке, резко вырастет.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Кино
Стали известны предпочтения жителей Чечни в кино
Ранее стало известно, что «Холоп» Клима Шипенко собрал в российском прокате более 2,3 млрд рублей.
Политика
Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года в 12.00.
Общество
Массовая эвакуация: на Филиппинах проснулся вулкан Тааль
Космос
Ученые нашли на Земле звездную пыль древнее Солнца
Изучая включения в метеорите, ученые обнаружили частицы звездной пыли возрастом более 5 миллиардов лет.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Футбол
«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»
Общество
Медведев пошутил о конце новогодних праздников
Медведев напомнил, что 13 января праздники официально заканчиваются, после чего вспомнил слова Чехова о Новом годе – "такая же дрянь, как и старый, с той только разницей, что старый год был плох, а новый всегда бывает хуже".
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Спорт
Российские гандболисты проиграли Исландии на чемпионате Европы
Мужская сборная России по гандболу уступила во втором матче группового раунда чемпионата Европы сборной Исландии со счетом 23:34.
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Футбол
«Барселона» обошла «Реал» в рейтинге клубов с самыми высокими доходами
«Барселона» превзошла «Реал» и возглавила рейтинг футбольных клубов с самыми высокими доходами в мире, сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Политика
Помпео опроверг неосведомлённость посольств США об атаке Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео опроверг сообщения СМИ о том, что сотрудники дипломатического корпуса не были уведомлены о готовившейся иранским генералом Сулеймани атаке на посольства.