Политика

Газета.RuГазета.RuСМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин". Об этом сообщает РИА "Новости". Таковыми журналисты сочли танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
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Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы

Газета.Ru04:43

Фото недели. Парад Победы как дань памяти и выставка военных достижений

Независимая газетавчера в 10:21

Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

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Китайская газета назвала «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

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Китайская газета оценила «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

РИА Новостивчера в 23:03

Китайские журналисты оценили смертоносность техники на параде Победы в Москве

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Инцидент со съёмочной группой Ксении Собчак в уральском монастыре и Парад Победы в Екатеринбурге: обзор федеральных СМИ

Областная газетавчера в 09:02
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Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

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Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Политика

В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
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Перечислены самые популярные ошибки туристов при заселении в отель

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Музыка

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В своем инстаграме глава региона в настоящее время проводит конкурс для тех, кто приезжал на фестиваль "Рок над Волгой" в прошлые годы.
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Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова

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Общество

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Житель польской деревни Ястрово сделал лучшие фотографии НЛО за 40 лет.
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Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей.
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На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
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Здоровье

Принятые кабмином на фоне пандемии меры спасли десятки тысяч россиян

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Газета.Ru 05:37
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Умер известный болельщик ЦСКА Лев Крым

На 89-м году жизни скончался один из самых известных фанатов-долгожителей ЦСКА Лев Крым.
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Происшествия

В Норильске на полигоне промышленных отходов произошел пожар

Российская газета 04:45
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

Bloomberg отмечает, что объединение этих компаний в вопросе проведения закупочной политики привело бы к созданию крупнейшего в мире покупателя нефти.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 27 июня в 06:17
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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Авто

В Петербурге продажи автомобилей в мае упали на 61%

В мае 2020 года в Петербурге было продано 4572 новых автомобиля, что на 61% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.
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Общество

Умер конструктор двигателей для ракеты Юрия Гагарина

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Шоу-бизнес

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«Динамо» продлило контракты с восемью футболистами до конца сезона

«Динамо» на своём официальном сайте сообщило о продлении контракта с восемью футболистами до окончания нынешнего сезона.
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
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В "Интуристе" спрогнозировали, что популярные отели Сочи, Крыма и Анапы после 1 июля будут загружены на 100%, поскольку с июля по сентябрь будут принимать и тех, кто планировал путешествие в апреле-июне.
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