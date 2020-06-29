Политика

Газета.RuГазета.RuСМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин". Об этом сообщает РИА "Новости". Таковыми журналисты сочли танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
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СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы

Газета.Ru02:19

Итоги недели: летний Парад Победы, открытие моста и задержание убийцы-националиста

НовостиВолгограда.рувчера в 10:20

Китайское СМИ оценило «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

Известия00:03

Китайская газета оценила «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

РИА Новостивчера в 23:03

Хуаньцю шибао (Китай): все самое главное – здесь! Новое оружие, продемонстрированное Россией на Параде Победы (Хуаньцю шибао)

ИноСМИвчера в 17:23

Фото недели. Парад Победы как дань памяти и выставка военных достижений

Независимая газетавчера в 10:21

Китайские журналисты оценили смертоносность техники на параде Победы в Москве

Телеканал 360°01:42
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Футбол

Смолов забил «Барселоне» в матче чемпионата Испании по футболу

CT news 04:06
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Происшествия

Главврач прокомментировал мешки для трупов возле больницы в Коммунарке

Ранее издание Readovka.ru писало, что 28 июня прохожие нашли большие черные пакеты, в которых лежали бирки от трупов, зараженная кровь, медицинские карты и документы по умершим пациентам.
Lenta.ru 02:47
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Игры

Разработчики обнародовали новый трейлер видеоигры Cyberpunk 2077

На мероприятии Night City Wire польские разработчики из студии CD Projekt RED продемонстрировали очередной трейлер игры Cyberpunk 2077.
Общественная служба новостей 25 июня в 19:31
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Здоровье

В Прикамье выявили 55 новых случаев COVID-19

Пермь, 28 июня 2020, 15:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки обнаружено 55 случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 08:59
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Политика

Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК вчера в 08:51
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Политика

Мишустин освободил от должности замглавы Минкомсвязи Соколова

Москва, 29 июня 2020, 11:21 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Соколова по его просьбе.
REGNUM 04:21
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Футбол

«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» обыграл «Тамбов» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
Чемпионат вчера в 11:23
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Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости 27 июня в 14:26
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Общество

ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
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Армия и оружие

США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО

Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
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Общество

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19

За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах.
Российская газета 03:35
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Энергетика

В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy

Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
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Общество

Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет

Стало известно, что снимки НЛО за 40 лет опубликованы.
ToDay News Ufa 03:56
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике

Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
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Гаджеты

Смартфоны Xiaomi 2021 года окажутся дороже нынешних флагманов

Система будет впервые установлена на новых флагманах Xiaomi и Samsung в начале 2021 года.
Piter.tv 02:17
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Экономика

Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года

Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
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Происшествия

В Тульской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

REGNUM 00:35
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Происшествия

Акции «Норникеля» снизились на новостях о сбросе отходов в тундру

Акции снижаются на фоне инцидента со сбросом отходов на одном из предприятий компании.
РБК 03:11
Общество

Минкомсвязи предложило сделать портал госуслуг окном для жалоб россиян

Минкомсвязи России предложило сделать портал госуслуг единым окном для жалоб и обращений россиян в органы власти.
Ведомости вчера в 21:29
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Здоровье

Еще 214 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области

Kursk.com 03:57
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Кино

Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»

Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
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Происшествия

Семь человек погибли при нападении на Пакистанскую биржу

Газета.Ru 03:38
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Общество

В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы

РИА Новости 03:57
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Политика

Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США

По словам Меркель, в иной реальности Вашингтон может не стремиться, как это было ранее, заявлять о себе как о мировом лидере.
Evo-rus.com вчера в 15:18
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Общество

У россиян началась сокращенная рабочая неделя

Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
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Интернет

Microsoft выпустила утилиту для восстановления данных

Новинка использует интерфейс командной строки для восстановления графических, текстовых, видео, звуковых и архивных файлов.
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Общество

Стала известна цена PlayStation 5 и набора аксессуаров

В сеть попала свежая информация о японской консоли и аксессуарах к ней.
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Происшествия

В Норильске локализовали пожар на полигоне с промышленными отходами

РИА Новости 03:41
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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