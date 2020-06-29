Политика
Газета.RuСМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин". Об этом сообщает РИА "Новости". Таковыми журналисты сочли танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ.
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Китайские журналисты назвали «смертоносными машинами» танки на параде Победы
Московский Комсомолецвчера в 23:32
Фото недели. Парад Победы как дань памяти и выставка военных достижений
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