Хабаровский край вышел протестовать против ареста Сергея Фургала В Хабаровском крае прошли беспрецедентные для региона несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала.

с чего всё началось

Акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске. Журналисты утверждают, что местная полиция передала «более реальное» число протестующих, но МВД занизило данные.

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