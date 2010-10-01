Происшествия

News.ruNews.ruСМИ: МВД занизило реальное число протестующих на акции в поддержку Фургала

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Акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске. Журналисты утверждают, что местная полиция передала «более реальное» число протестующих, но МВД занизило данные.
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Хабаровский край вышел протестовать против ареста Сергея Фургала

Хабаровский край вышел протестовать против ареста Сергея Фургала В Хабаровском крае прошли беспрецедентные для региона несанкционированные акции в поддержку губернатора Сергея Фургала.
Коммерсантъ11:33

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«Коммерсант»:Хабаровская полиция называла большее число участников акции в поддержку губернатора Сергея Фургала

Эхо Москвы20:07

СМИ: МВД занизило реальное число протестующих на акции в поддержку Фургала

News.ru13:57

«Коммерсант»: полиция передавала «более реальное» число протестующих в Хабаровске, но МВД его занизило

Дождь12:11

«Коммерсант»: полиция Хабаровского края передавала «более реальное» число протестующих, но МВД его занизило

Медиазона11:57
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