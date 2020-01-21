Политика
ЗакC.РуСМИ: Мединский, Козак и Колобков не войдут в новый состав кабмина
В новое правительство премьер-министра Михаила Мишустина, вероятнее всего, не войдут Дмитрий Козак, Владимир Мединский и Павел Колобков, пишет РБК со ссылкой на источники. Козак исполняет обязанности вице-премьера и курирует вопросы топливно-энергетического комплекса и промышенности.
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Политика
Гордеев покинет пост вице-премьера по сельскому хозяйству
Гордеев занимает пост с 18 мая 2018 года. Михаил Мишустин стал премьер-министром России 16 января 2020 года.
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