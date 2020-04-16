Общество
РосбалтСМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой
Начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в московском госпитале с температурой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на самого Минакова. «Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой», — отметил он.
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СМИ сообщают о госпитализации с высокой температурой начальника Нахимовского училища
Говорит Москвавчера в 15:58
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Общество
Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля
Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:51
Политика
Путин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Просьбу о пожертвованиях Мур опубликовал на своем сайте, после чего откликнулись 98 тысяч человек и перечислили ветерану средства.
РЕН ТВ 15 апреля в 03:39
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран
Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Космос
Рогозин пообещал отправить КамАЗ в космос вслед за Tesla
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что с космодрома Плесецк можно запустить грузовой автомобиль КамАЗ вслед за электромобилем Tesla.
Motor 08:16
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Культура
В шоу «Маска» появятся поющие Зайка и Львенок
Popcornnews.ru 06:53
Политика
Президент Путин перенес парад Победы
Ньюс-НН вчера в 12:35
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
Игры
Официально: Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля
Создатели экшена Streets of Rage 4 назвали дату релиза — 30 апреля. Игра выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
CyberSport.ru 10:31
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru вчера в 04:58
Происшествия
Суд Москвы отказался госпитализировать в психбольницу пенсионерку, которую накануне задержали за поход в магазин
Эхо Москвы 06:32
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Технологии
Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным
Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце.
Evo-rus.com 05:53
Транспорт
Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля
Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности.
Интерфакс 10:07
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж вчера в 04:54
Происшествия
В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании
В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:26
Футбол
Чемпион мира по футболу умер от коронавируса
Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер умер от коронавируса.
Российская газета 07:18
Политика
Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова.
РБК 09:26
Политика
В России испытывают пять препаратов от коронавируса
"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
РИА Новости 09:29
Общество
В «Роскосмосе» зафиксировали новых заражённых коронавирусом
«По состоянию на 17 апреля 2020 года общее число работников предприятий космической промышленности, заражённых новой коронавирусной инфекцией, достигло 42 человек», — сказали в «Роскосмосе».
RT на русском 10:42