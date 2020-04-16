Начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в московском госпитале с температурой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на самого Минакова. «Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой», — отметил он.

СМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой

Общество Губернатор Краснодарского края продлил карантин до 30 апреля Карантин на Кубани будет продлен до 30 апреля, потому что количество инфицированных коронавирусом растёт, несмотря на принимаемые властями меры, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 652

Политика Путин: пик коронавируса еще не пройден "Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России. 384

Политика Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. 341

Общество Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью. 28

Космос Рогозин пообещал отправить КамАЗ в космос вслед за Tesla Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что с космодрома Плесецк можно запустить грузовой автомобиль КамАЗ вслед за электромобилем Tesla. 2

Общество Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции. 852

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 444

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 445

Экономика Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан. 1,5K

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 866

Шоу-бизнес Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении. 3

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 130

Общество Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости». 416

Игры Официально: Streets of Rage 4 выйдет в конце апреля Создатели экшена Streets of Rage 4 назвали дату релиза — 30 апреля. Игра выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Технологии Финальная версия обновленной Windows 10 уже доступна избранным Судя по названию, последнее обновление Windows 10 May 2020 будет доступно простым пользователям только в следующем месяце. 4

Транспорт Въезд в Карелию ограничат с 22 апреля Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ об ограничении въезда в регион с 22 апреля и до отмены режима повышенной готовности. 9

Происшествия В Москве проверяют больницу и роддом из-за звонка о минировании В Москве экстренные службы проверяют анонимное сообщение об угрозе взрыва в государственной клинической больнице на востоке города, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Футбол Чемпион мира по футболу умер от коронавируса Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Норман Хантер умер от коронавируса. 11

Политика Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей» Российское Министерство иностранных дел направило в посольство Норвегии ноту в связи с задержанием российского рыболовецкого траулера «Борей», заявила на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. 7

Политика В России испытывают пять препаратов от коронавируса "Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ. 7