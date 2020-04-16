Общество

РосбалтРосбалтСМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой

Начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в московском госпитале с температурой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на самого Минакова. «Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой», — отметил он.
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с чего всё началось

Начальник Нахимовского училища госпитализирован с высокой температурой. Он готовился к параду на Красной площади

16 апреля корреспондент позвонил, чтобы проверить информацию о заболевшем COVID-19 преподавателе Нахимовского. Контр-адмирал запаса ответил так: Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой.
Фонтанка.Рувчера в 14:34

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49 кадетов и преподавателей Нахимовского военно-морского училища заболели коронавирусом

Весьма03:21

«База» сообщает, что коронавирусом заразились больше 30 подростков-нахимовцов. На репетицию парада в Москве они прибыли из Петербурга

Фонтанка.Ру03:23

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва02:42

COVID-19 добрался до военных училищ России? Под подозрением уже два из них

Царьград02:57

С подозрением на коронавирус госпитализирован начальник Нахимовского училища Анатолий Минаков

Эхо Москвывчера в 19:07

СМИ сообщают о госпитализации с высокой температурой начальника Нахимовского училища

Говорит Москвавчера в 15:58

СМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой

Росбалтвчера в 15:01
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Происшествия

В Ярославской области в пожаре погиб мэр города и его жена

REGNUM 02:24
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Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом

Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
ТАСС 09:15
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Политика

Путин: Пик коронавируса еще не пройден

Нужна стопроцентная готовность, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции, открывая инфекционные больницы в дистанционном режиме.
Российская газета 09:20
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Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
49
Шоу-бизнес

Умерла звезда советского кино Евгения Уралова

На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
Российская газета 07:51
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Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
1,3K
Футбол

Инсайдеры: «Спартак» планирует избавиться от Шюррле и Мельгарехо

Вести.Ru 07:59
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,9K
Политика

В МИД России прокомментировали пожары в чернобыльской зоне

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала пожары в чернобыльской зоне на Украине.
RT на русском 08:58
Политика

Власти США мобилизовали спецотряд на случай эвакуации Белого дома

Задачами подразделения являются защита страны от возможного противника и эвакуация в безопасное место властей США и ключевых ведомств.
RuNews24.ru 04:05
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Здоровье

Китай: в Ухани умерли на 3,3 тыс. человек больше, чем сообщалось

По новой информации, в Ухани от коронавируса умерли 4,6 тыс. человек — это на 50% больше первоначальных данных.
Полит.ру 06:50
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Энергетика

FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+

Собеседники FT утверждают, что переговоры о сокращении добычи в мае, которые ведут с каждой компанией представители правительства, пока не привели к соглашению.
РБК 09:18
Политика

Путин объявил о решении перенести парад Победы

Новые Ведомости 04:08
2,7K
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Политика

Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
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Общество

Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил в регионе строгий карантин на субботу и воскресенье в рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:39
2
Общество

В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета

Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33
1,8K
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
429
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
2,1K
Армия и оружие

США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35

Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
251
Армия и оружие

МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты

Вашингтон, обвиняя Россию в якобы проведении испытаний противоспутниковой ракеты, пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:35
2
Энергетика

Впервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель

Впервые с 18 января 2002 года цена нефти марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, следует из данных торгов.
РЕН ТВ 08:43
7
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

РИА Новости 06:34
2,3K
Общество

В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявили коронавирус

РИА Новости 08:00
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Политика

Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
7
Футбол

Чемпион мира в составе сборной Англии умер от коронавируса

Впервые вспышку коронавируса выявили в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Vprognoze.ru 08:35
6
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
4K
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,4K
Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
24
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