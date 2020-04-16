16 апреля корреспондент позвонил, чтобы проверить информацию о заболевшем COVID-19 преподавателе Нахимовского. Контр-адмирал запаса ответил так: Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой.

с чего всё началось

Начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в московском госпитале с температурой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на самого Минакова. «Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой», — отметил он.

СМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой

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