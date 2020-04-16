Общество
РосбалтСМИ: Начальник Нахимовского училища госпитализирован в Москве с высокой температурой
Начальник Нахимовского военно-морского училища Анатолий Минаков находится в московском госпитале с температурой. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на самого Минакова. «Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой», — отметил он.
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Начальник Нахимовского училища госпитализирован с высокой температурой. Он готовился к параду на Красной площади
16 апреля корреспондент позвонил, чтобы проверить информацию о заболевшем COVID-19 преподавателе Нахимовского. Контр-адмирал запаса ответил так: Я не просто сейчас в Москве, я сам нахожусь в госпитале с высокой температурой.Фонтанка.Рувчера в 14:34
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СМИ сообщают о госпитализации с высокой температурой начальника Нахимовского училища
Говорит Москвавчера в 15:58
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Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом
Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
ТАСС 09:15
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
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Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
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На 80-м году жизни скончалась звезда советского театра и кино Евгения Уралова, сообщает Театр имени Ермоловой, где актриса трудилась с 60-х годов.
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Происшествия
В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу
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Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Политика
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RT на русском 08:58
Политика
Власти США мобилизовали спецотряд на случай эвакуации Белого дома
Задачами подразделения являются защита страны от возможного противника и эвакуация в безопасное место властей США и ключевых ведомств.
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Здоровье
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FT узнала о спорах российских нефтяных компаний из-за сделки ОПЕК+
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Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб
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Интерфакс 08:30
Общество
Кадыров объявил строгий карантин на выходные в Чечне
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ТАСС 08:39
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета
Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Армия и оружие
США обвинили РФ в опасном перехвате своего самолета истребителем Су-35
Представители 6-го флота американских ВМС опубликовали отчет, в котором заявили, что российский Су-35 осуществил опасный перехват американского P-8A Poseidon в акватории Средиземного моря.
Discover24 вчера в 02:33
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты
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Впервые с 2002 года цена нефти марки WTI упала ниже $18 за баррель
Впервые с 18 января 2002 года цена нефти марки WTI опустилась ниже 18 долларов за баррель, следует из данных торгов.
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Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
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Впервые вспышку коронавируса выявили в китайском Ухане в декабре 2019 года.
Vprognoze.ru 08:35
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
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RT на русском 15 апреля в 09:43
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
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