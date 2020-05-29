Энергетика
Народные новостиСМИ Польши: «Газпром» выгодно использует новые условия транзита газа
Очень низкие цены на энергорынке позволили "Газпрому" сэкономить на польских поставках газа. В это же время на европейском рынке цена топлива выросла на треть благодаря снижению прокачки через Польшу, сообщает ряд польских СМИ.
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Польские СМИ отметили выгоду «Газпрома» от прекращения транзита топлива в Европу
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