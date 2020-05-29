Очень низкие цены на энергорынке позволили "Газпрому" сэкономить на польских поставках газа. В это же время на европейском рынке цена топлива выросла на треть благодаря снижению прокачки через Польшу, сообщает ряд польских СМИ.

Общество Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак» В субботу партия "Коммунисты России" сообщила, что отправила Пригожину и его жене Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели "Доширак" в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение. 315

Политика 24 июня объявлено нерабочим днем с сохранением зарплаты 24 июня 2020 года в России станет нерабочим днем с сохранением зарплаты. Соответствующий указ подписан президентом, сообщает сайт Кремля. 3,3K

Происшествия Лифт с людьми упал в ТЦ в Благовещенске «30 мая 2020 года в одном из торговых центров города Благовещенска с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт, в котором находились двое рабочих», — указано в тексте. 5

Гаджеты Смартфон Honor Play4 5G появился в базе TENAA Известный сетевой информатор под ником Digital Chat Station утверждает, что это смартфон Honor Play4 5G.

Общество В мэрии прокомментировали график прогулок в Москве Вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире "России 24" прокомментировала введение графика прогулок в городе из-за коронавируса. 909

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. 1

Общество Катар побил рекорд по приросту случаев COVID-19 за сутки Катар побил рекорд среди стран арабского мира по приросту зараженных коронавирусом, после того как в субботу министерство здравоохранения страны объявило о более 2,3 тысячи новых случаев заболевания за сутки.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,2K

Происшествия В Атланте из-за беспорядков введен режим ЧС Режим чрезвычайной ситуации объявлен в округе Фултон (штат Джорджия), включающем крупнейший город — Атланту.

Спорт ВАДА отреагировало на критику со стороны Позднякова Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с официальным заявлением к главе ОКР Станиславу Позднякову, который ранее обвинил организацию в стремлении быть «и следователем, и прокурором, и палачом».

Политика Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек. 1,1K