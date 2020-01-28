Армия и оружие
Евразия DailyСМИ: Российские вертолёты заставили американцев сбежать с блокпоста в Сирии
26 января прямо над американским блокпостом вблизи Тель-Тамра были замечены два российских вертолёта — Ми-35 и Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, что американские военные покинули места временного базирования.
Читать в источнике
Оценить
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Здоровье
Власти Китая заявили, что коронавирус передаётся через руки и глаза
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайские власти, недавно ученые доказали, что подхватить коронавирус можно контактным путем – если он, к примеру, попал на кожу рук, а человек потер ими глаза.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Космос
Вода на Марсе признана пригодной для жизни
Много лет назад вода на Марсе могла быть пригодна для жизни различных микроорганизмов.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США
Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.
Политика
Аббас ответил на предложение Трампа фразой «Иерусалим не продается»
Народ Палестины не примет предложенную президентом США Дональдом Трампом «сделку века» по урегулированию арабо-израильского конфликта, заявил палестинский лидер Махмуд Аббас, передает Reuters.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Авто
Озвучена дата продаж кроссовера Kia Seltos в России
2 марта стартуют продажи обновленного кроссовера Kia Seltos в России.
Авто
В Россию осенью FAW привезет новые кроссовер и седан
Осенью 2020 года компания FAW начнет продажи в России двух новых моделей – кроссовера FAW X60 (T77) и седана C-класса.
Игры
Вышла игра Warcraft III: Reforged
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Кино
Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
Политика
Кремль опубликовал архивные видео с Владимиром Путиным
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Экономика
Apple отчиталась о рекордных выручке и чистой прибыли за квартал
Чистая прибыль за квартал составила $22,2 млрд, также достигнув самого высокого в истории компании показателя.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады
«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
Политика
Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников новым образом женщины-вамп
Например, в последней публикации в Instagram Примадонна предстала в образе женщины-вамп с яркой помадой красного цвета на губах.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
Фанаты «Манчестер Юнайтед» совершили нападение на дом вице-президента клуба Эда Вудворда в графстве Чешир.
Хоккей
Опубликован состав сборной России на шведский этап Евротура
Опубликован состав сборной России на шведский этап Еврохоккейтура.
Космос
НАСА наглядно показало, как прекрасна и ужасна черная дыра
Визуализация НАСА показывает активно растущую сверхмассивную черную дыру такой, какую мы смогли бы увидеть на снимках с высоким разрешением .
Политика
ФОМ отказался от публикации электоральных рейтингов президента
«С 19 января вопрос об электоральных рейтингах политиков не задается и не будет задаваться до появления хотя бы гипотетического круга кандидатов на предстоящих президентских выборах», — пояснили в самом фонде.