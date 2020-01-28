Армия и оружие

Евразия DailyЕвразия DailyСМИ: Российские вертолёты заставили американцев сбежать с блокпоста в Сирии

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26 января прямо над американским блокпостом вблизи Тель-Тамра были замечены два российских вертолёта — Ми-35 и Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, что американские военные покинули места временного базирования.
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Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN.
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