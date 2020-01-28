26 января прямо над американским блокпостом вблизи Тель-Тамра были замечены два российских вертолёта — Ми-35 и Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, что американские военные покинули места временного базирования.

СМИ: Российские вертолёты заставили американцев сбежать с блокпоста в Сирии

Политика Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.

Здоровье Власти Китая заявили, что коронавирус передаётся через руки и глаза Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайские власти, недавно ученые доказали, что подхватить коронавирус можно контактным путем – если он, к примеру, попал на кожу рук, а человек потер ими глаза.

Общество В Гонконге разработали вакцину против коронавируса Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.

Политика Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США Немецкий журнал Der Spiegel "по ошибке" опубликовал в одной из социальных сетей пост о том, что концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы освободили американцы.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».

Здоровье Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.

Кино Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Общество В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.

Политика Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.

Общество Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN.