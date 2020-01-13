Политика
РЕН ТВСМИ США: Российские хакеры атаковали украинскую компанию Burisma
Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информацию экспертов. Сообщается, что попытки взлома компании начались в ноябре 2019 года.
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с чего всё началось
Российские хакеры успешно взломали серверы украинского газового холдинга Burisma, который получил широкую известность благодаря процедуре импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times (NYT).Коммерсантъвчера в 20:30
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Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Здоровье
Пациента со свиным гриппом доставят в больницу Новотроицка
Фото: unsplash.com Жителя Гая, у которого диагностировали свиной грипп А / H1N1, будут лечить в новотроицкой больнице.
Шоу-бизнес
Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой
Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Армия и оружие
Россия даст денег Шри-Ланке на покупку Су-30 и БТР-82А
В феврале 2010 года сообщалось, что Россия откроет Шри-Ланке кредитную линию на 300 миллионов долларов для покупки отечественного вооружения и продукции двойного назначения.
Авто
В России упали продажи новых автомобилей
Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Кино
«Молчание ягнят» получит спин-офф
Главным героем спин-оффа культового триллера станет агент ФБР по имени Кларисса Старлинг.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Политика
Хафтар готовит новое наступление на Триполи
Подразделения возглавляемой генералом Халифом Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) концентрируются к югу от ливийской столицы для подготовки к наступлению на позиции Правительства национального согласия (ПНС), сообщает 14 января Anadolu со ссылкой на источники в ПНС.
Музыка
Последний «Старый Новый Рок» посетило 5 200 человек
Заключительный фестиваль с 20-летней историей посетило 5 200 человек.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус», в котором засветился Человек-паук
На YouTube-канале Sony Pictures вышел первый дублированный трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето.
Футбол
Кике Сетьен сменил Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Экономика
Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях
Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Кино
Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате
Ранее Хржановский обратился с открытым письмом к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.
Политика
В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета
В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
Кино
Билли Айлиш споет заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Общество
РЖД закупит компьютеры с российскими процессорами на 1 млрд рублей
Максимальная стоимость закупки — 1,08 млрд руб. РЖД станет первой среди государственных компаний, которая массово внедрит в своих подразделениях компьютеры на "Эльбрусе", отмечает издание.
Шоу-бизнес
Федор Смолов решил жениться на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Спортсмен, играющий за «Локомотив», больше не скрывает свои романтические отношения с внучкой Бориса Ельцина.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Авто
Volkswagen Arteon превратили в универсал
Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Армия и оружие
Первые стрельбы новейшего ЗРС-350 «Витязь» прошли под Астраханью
Первые стрельбы из новейшего зенитного ракетного комплекса "Витязь" были проведены на полигоне в Астраханской области, сообщили в Минобороны РФ.
Хоккей
«Трактор» дома переиграл «Металлург»
Хоккеисты челябинского «Трактора» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли «Металлург» из Магнитогорска.