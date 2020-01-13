с чего всё началось

Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на информацию экспертов. Сообщается, что попытки взлома компании начались в ноябре 2019 года.

Шоу-бизнес Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.

Авто В России упали продажи новых автомобилей Продажи новых легковых автомобилей в России в 2019 году упали на 2,3 процента по сравнению с 2018-м, свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), которые приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Общество РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.

Энергетика В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Хафтар готовит новое наступление на Триполи Подразделения возглавляемой генералом Халифом Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) концентрируются к югу от ливийской столицы для подготовки к наступлению на позиции Правительства национального согласия (ПНС), сообщает 14 января Anadolu со ссылкой на источники в ПНС.

Кино Создатели фильма «Дау» будут судиться с Минкультуры из-за частичного отказа в прокате Ранее Хржановский обратился с открытым письмом к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатные удостоверения всем фильмам кинопроекта "Дау", которому министерство частично отказало в прокате в России.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Авто Volkswagen Arteon превратили в универсал Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.