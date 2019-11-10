Спорт
Газета.Ru«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.
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«Спартак» может вынужденно пропустить международный турнир Florida Cup, который состоится в Орландо в январе. Проблема заключается в получении виз. Как стало известно Sport24, шанс получить американские визы есть, но он мал.Sport24.ru02:34
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