«Спартак» может вынужденно пропустить международный турнир Florida Cup, который состоится в Орландо в январе. Проблема заключается в получении виз. Как стало известно Sport24, шанс получить американские визы есть, но он мал.

с чего всё началось

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб планирует отказаться от участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз.

«Спартак» откажется от участия в турнире в США из-за проблем с визами

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