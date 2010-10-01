Футбол

RT на русскомRT на русскомСМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

3 фото
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»

Спорт-Экспресс12:02

Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»

Матч ТВ12:50

Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»

Sportbox.RU12:50

СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

RT на русском13:24
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:23, Ашберн
Политика

Почти 70% украинцев доверяют Зеленскому

Социологи украинского Центра Разумкова провели в республике опрос о том, кому из политиков ее жители больше всего доверяют.
Радио Комсомольская правда 13:46
Авто

Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем 1,6-литровым Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Автоновости дня 13:25
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РБК 13:18
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Общество

Малышева ответила на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

Газета.Ru 09:45
Происшествия

Все материалы по делу Голунова оказались засекречены

По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
REGNUM 06:45
Шоу-бизнес

Участница «Голоса» подверглась критике за рукопожатие со Шнуровым

RuNews24.ru 11:45
Происшествия

В аварии на проспекте Победы в Пензе пострадали две женщины

В аварии, произошедшей днем 11 ноября в Пензе, пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном УГИБДД России.
Пенза-Обзор 08:42
Транспорт

В Москве собираются расширить зону платной парковки

Эхо Москвы 09:31
Политика

Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США

Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Интерфакс 04:15
Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Газета.Ru 14:11
Политика

Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле

Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Взгляд.ру 06:10
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Армия и оружие

В Госдепе напомнили Сербии о санкциях за сотрудничество с Россией

Специальный представитель Госдепа США Томас Зарзецки напомнил первому вице-премьеру и главе МИД Сербии Ивице Дачичу о правилах введения Вашингтоном санкций в отношении третьих стран за сотрудничество с российскими оборонными структурами, сообщило сербское министерство.
РИА Новости 08 ноября в 10:52
Шоу-бизнес

Сын Марии Шукшиной тайно женился

Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Экспресс газета 02:15
Происшествия

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа

В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Газета.Ru 01:37
Шоу-бизнес

Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты

Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет.
Телепрограмма 00:45
Шоу-бизнес

Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы

Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Телепрограмма вчера в 22:08
Политика

РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия

Избивавших приемного сына родителей арестовали в Москве

Вечерняя Москва 12:50
Общество

Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина

В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Газета.Ru 11:37
Армия и оружие

Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в ходе работы в селе Ясное в Донбассе.
Rambler News Service 09:02
Технологии

WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей

Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
BFM.ru 12:19
Происшествия

Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки

Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Российская газета 12:02
Авто

Представили новую Skoda Octavia

Компания Skoda представила новое, четвертое поколение Skoda Octavia. Мировая премьера модели состоялась в столице Чехии, в Праге.
Автоновости дня 13:49
Общество

В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей

Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду».
URA.Ru 09:45
Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская решили расстаться

Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Культуромания 00:41
Шоу-бизнес

Айза продает свадебное платье, в котором выходила замуж за Гуфа

Айза выставила на продажу белоснежное свадебной платье, в котором в 2008 году выходила замуж за Алексея Долматова, более известного как Гуфа.
StarHit.ru 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецкий футбольный тренер итальянского происхождения. С 14 октября 2019 года - главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Андреас Хинкель
Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник, после завершения карьеры - тренер. С 14 октября 2019 года - ассистент главного тренера в московском «Спартаке». Провёл 21 матч за национальную сборную Германии, был участником чемпионата Европы 2004 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное