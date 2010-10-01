Футбол
RT на русскомСМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
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Политика
Почти 70% украинцев доверяют Зеленскому
Социологи украинского Центра Разумкова провели в республике опрос о том, кому из политиков ее жители больше всего доверяют.
Авто
Объявлены цены на Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» объявил цены на LADA Vesta с вариатором Jatco JF015E и двигателем 1,6-литровым Renault H4Mk мощностью 113 л.с. Новая автоматическая бесступенчатая трансмиссия доступна для всех моделей Vesta, кроме Vesta Sport.
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Происшествия
В аварии на проспекте Победы в Пензе пострадали две женщины
В аварии, произошедшей днем 11 ноября в Пензе, пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном УГИБДД России.
Транспорт
В Москве собираются расширить зону платной парковки
Политика
Турция начала высылку террористов ИГ в Европу и США
Ранее на прошлой неделе Сойлу предупреждал, что Турция отправит пленных боевиков ИГ обратно в Европу - в те места, откуда они приехали на Ближний Восток.
Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил: Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России.
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым в Стамбуле
Тело одного из создателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье обнаружено в Стамбуле, сообщает газета Sozcu со ссылкой на источник в полиции.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Армия и оружие
В Госдепе напомнили Сербии о санкциях за сотрудничество с Россией
Специальный представитель Госдепа США Томас Зарзецки напомнил первому вице-премьеру и главе МИД Сербии Ивице Дачичу о правилах введения Вашингтоном санкций в отношении третьих стран за сотрудничество с российскими оборонными структурами, сообщило сербское министерство.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Происшествия
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Шоу-бизнес
Водянова сопроводила свою 90-летнюю бабушку в салон красоты
Наталья Водянова оказалась из рода долгожителей. Ее бабушке Ларисе Гавриловне накануне исполнилось 90 лет.
Шоу-бизнес
Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы
Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Как стало известно, лидерами по уровню доверия оказались Крым, Чечня, а также Брянская и Липецкая области.
Происшествия
Избивавших приемного сына родителей арестовали в Москве
Общество
Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина
В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.
Армия и оружие
Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в ходе работы в селе Ясное в Донбассе.
Технологии
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей
Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Авто
Представили новую Skoda Octavia
Компания Skoda представила новое, четвертое поколение Skoda Octavia. Мировая премьера модели состоялась в столице Чехии, в Праге.
Общество
В Госдуме предложили новый способ наказывать пьяных водителей
Водителей могут обязать платить залог в размере 30 тысяч рублей за «пьяную езду».
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская решили расстаться
Кризис в отношениях дошел до того, что в эфире программы «ЯнаСупер» Рудковская заявила о том, что расстается с Плющенко.
Шоу-бизнес
Айза продает свадебное платье, в котором выходила замуж за Гуфа
Айза выставила на продажу белоснежное свадебной платье, в котором в 2008 году выходила замуж за Алексея Долматова, более известного как Гуфа.