Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.

СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

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Общество Девять врачей уволились после конфликта в онкоцентре Блохина В пресс-службе заявили, что на место уволившихся врачей прияты трое штатных сотрудников, еще шесть врачей работают в окноцентре как совместители, другие двое – в процессе оформления.

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