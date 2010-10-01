Футбол

RT на русскомRT на русскомСМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
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Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»

Спорт-Экспресс12:02

Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»

Матч ТВ12:50

Тедеско пригласил на обед персонал «Спартака»

Sportbox.RU12:50

СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»

RT на русском13:24

Тедеско пообедает с персоналом «Спартака»

Спорт день за днем14:21
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Происшествия

СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством

Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту

Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Кино

Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»

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Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

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Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети

Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия

Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца

RT на русском 09:17
Политика

Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»

Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Газета.Ru 14:11
Политика

МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье

Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Общество

Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту

РИА Новости 11:00
Гаджеты

Huawei объявила о начале продаж в России смартфона Huawei Nova 5T

ITZine.ru 06:28
Политика

Сноуден считает, что никогда не сможет вернуться в США

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который получил убежище в России, считает, что никогда не сможет вернуться в США, об этом он рассказал в интервью сайту Axios, выдержка из которого была опубликована в Twitter.
Аргументы и Факты 13:53
Футбол

Футболист «Шахтера» Тайсон высказался по поводу расизма

Инцидент произошел в Харькове, на игре украинского футбольного первенства между «Шахтером» и «Динамо» (Киев) 1:0. Болельщики на стадионе стали оскорблять полузащитника «Шахтера» Тайсона на расовой почве.
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«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Гаджеты

Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году

Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс 11:26
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Один человек погиб в ДТП в Пензенской области

В Пензенской области в результате ДТП погиб один человек, семеро получили ранения.
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Авто

Skoda представила Octavia нового поколения

В Праге состоялась официальная презентация Skoda Octavia четвертой генерации.
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Политика

Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады

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Происшествия

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Вести.Ru 10:52
Происшествия

В Тульской области стажер полиции застрелил человека

В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
РБК 10:07
Общество

Артемий Лебедев написал поучительное обращение к Кадырову

News.ru 04:02
Политика

Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском 11:56
Политика

Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией

Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Автоспорт

Квят считает Гран-при Бразилии домашней гонкой

Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих ожиданиях от очередного этапа Гран-при Бразилии.
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Игры

Инсайдер: ремастер Diablo II отменили

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ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов

ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
РИА Новости 14:52
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Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
РБК 15:06
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером

Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Новые автомобили 09 ноября в 22:17
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Северная космическая гавань: Плесецк 25 лет в статусе космодрома

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Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина

РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд». Росликова подала документы о регистрации юрлица 23 ноября 2018 года.
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Немецкий футболист, защитник, после завершения карьеры - тренер. С 14 октября 2019 года - ассистент главного тренера в московском «Спартаке». Провёл 21 матч за национальную сборную Германии, был участником чемпионата Европы 2004 года.
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