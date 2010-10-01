Футбол
RT на русскомСМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака»
Как сообщает «Спорт-Экспресс», на обед приглашены все — от врачей, массажистов, администраторов и до водителя автобуса.
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Происшествия
СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.
RT на русском 14:07
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, которые предназначены для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.
РБК 13:16
Кино
Супергерои в сборе: вышел первый тизер кроссовера «Кризис на Бесконечных Землях»
Popcornnews.ru 07:59
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети
Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети. Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.
Lenta.ru вчера в 16:58
Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца
RT на русском 09:17
Политика
Помпео заявил о поставках оружия Украине для «войны с русскими»
Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России – заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Газета.Ru 14:11
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском 13:38
Политика
Сноуден считает, что никогда не сможет вернуться в США
Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, который получил убежище в России, считает, что никогда не сможет вернуться в США, об этом он рассказал в интервью сайту Axios, выдержка из которого была опубликована в Twitter.
Аргументы и Факты 13:53
Футбол
Футболист «Шахтера» Тайсон высказался по поводу расизма
Инцидент произошел в Харькове, на игре украинского футбольного первенства между «Шахтером» и «Динамо» (Киев) 1:0. Болельщики на стадионе стали оскорблять полузащитника «Шахтера» Тайсона на расовой почве.
ГЛАС.RU 02:47
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
Компания «Нафтогаз» попросила «Газпром» открыть для украинских экспертов газоизмерительную станцию «Суджа», которая находится на границе стран между Сумской и Курской областями.
Lenta.ru 13:51
Гаджеты
Apple выпустит очки дополненной реальности в 2023 году
Apple планирует в ближайшие годы выпустить гарнитуру и очки дополненной реальности (augmented reality, AR), сообщает The Information.
Вести.Финанс 11:26
Происшествия
Один человек погиб в ДТП в Пензенской области
В Пензенской области в результате ДТП погиб один человек, семеро получили ранения.
Известия 12:57
Авто
Skoda представила Octavia нового поколения
В Праге состоялась официальная презентация Skoda Octavia четвертой генерации.
Движок 15:37
Политика
Тимошенко заявила о самой трагической неделе в истории Верховной рады
Юлия Тимошенко предсказала Украине трагедию, которая случится на этой неделе, если Рада одобрит законопроект о продаже сельскохозяйственных земель.
Южный Федеральный 12:20
Кино
В Москве прошла премьера фильма Андрея Кончаловского «Грех»
Российская газета 14:13
Происшествия
В Тульской области стажер полиции застрелил человека
В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
РБК 10:07
Политика
Путин и Меркель обсудили переговоры по транзиту газа через Украину
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили разведение сил в Донбассе, а также вопрос трёхсторонних переговоров об условиях транзита российского газа через Украину.
RT на русском 11:56
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
РБК 15:40
Автоспорт
Квят считает Гран-при Бразилии домашней гонкой
Российский гонщик команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят рассказал о своих ожиданиях от очередного этапа Гран-при Бразилии.
Нева Спорт 13:12
Игры
Инсайдер: ремастер Diablo II отменили
CyberSport.ru 06:20
Общество
ВТБ заявил об утечке неактуальных данных клиентов
ВТБ заявил, что в сеть утекли неактуальные данные клиентов, их информационной безопасности ничего не угрожает, утечка не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам.
РИА Новости 14:52
Политика
Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа.
РБК 15:06
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza стал бестселлером
Компания Suzuki подвела итоги продаж за октябрь текущего года. Абсолютным бестселлером марки вновь стал компактный Vitara Brezza.
Новые автомобили 09 ноября в 22:17
Армия и оружие
Северная космическая гавань: Плесецк 25 лет в статусе космодрома
РЕН ТВ вчера в 22:51
Общество
Создательница приюта в Томске стала хозяйкой «Конкорда» Пригожина
РБК направил запрос в ВЭБ и в пресс-службу компании «Конкорд». Росликова подала документы о регистрации юрлица 23 ноября 2018 года.
РБК 15:37