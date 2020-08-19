СМИ Турции сообщили о новых газовых месторождениях в Чёрном море
Анкара, 19 августа 2020, 23:20 — REGNUM Турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море несколько ранее неизвестных газовых месторождений, сообщает 19 августа телеканал Habertürk.В источнике
С чего всё началось
СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море
Турецкое буровое судно "Фатих" могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом сообщил в среду телеканал Habertürk.
ТАССвчера в 14:47
Подробнее о событии