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СМИ Турции сообщили о новых газовых месторождениях в Чёрном море

Анкара, 19 августа 2020, 23:20 — REGNUM Турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море несколько ранее неизвестных газовых месторождений, сообщает 19 августа телеканал Habertürk.В источнике
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ТАСС

СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

Турецкое буровое судно "Фатих" могло обнаружить от одного до двух месторождений природного газа в Черном море. Об этом сообщил в среду телеканал Habertürk.
ТАССвчера в 14:47
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Газета.Ru

СМИ: Турция обнаружила месторождения газа в Черном море

Газета.Ruвчера в 16:59
РИА Новости

СМИ сообщило о найденных Турцией газовых месторождениях в Черном море

РИА Новостивчера в 16:09
Телеканал 360°

Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море — СМИ

Телеканал 360°вчера в 15:40
Взгляд.ру

В Турции заявили о возможном обнаружении газовых месторождений в Черном море

Взгляд.рувчера в 15:33
Московский Комсомолец

Турция нашла в Черном море газовые месторождения

Московский Комсомолецвчера в 15:24
News.ru

Турция выявила новые газовые месторождения в Чёрном море

News.ruвчера в 15:09
ТАСС

СМИ: Турция обнаружила газовые месторождения в Черном море

ТАССвчера в 14:47

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Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию
РИА Новости17:00
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