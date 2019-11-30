В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

с чего всё началось

Шестеро совершеннолетних граждан выкрикивали кричалки во время матча молодёжных составов «Зенита» и «Спартака». Фанаты были задержаны сразу на трибуне. Матч основных составов «Зенита» и «Спартака» состоится 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Автоспорт Леклер сломал план Ferrari, поставив Medium во втором сегменте Пять из шести пилотов топ-команд Ф1 показали свои лучшие времена во втором сегменте квалификации Гран При Абу-Даби на шинах Medium, а значит – будут использовать эти покрышки и на первом отрезке гонки.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с пятью погибшими под Красноярском Управление МВД по Красноярскому краю опубликовало видео с места ДТП, в котором погибла семья из пяти человек - двое взрослых и трое детей.

Единоборства Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Происшествия Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.

Происшествия Суд арестовал экс-сотрудника департамента образования Москвы По словам собеседника, уголовное дело в отношении экс-сотрудника связано с его прошлым местом работы и не имеет отношения к деятельности в департаменте образования и науки.

Общество Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.

Экономика Орешкин ожидает ускорение роста инвестиций в ВВП РФ в 2019 году Напомним, что ранее председатель Минэономразвития сообщал, что доля инвестиций в основной капитал России по итогам 2019 году составит 21,6%. При этом он отмечал, что темпы экономического роста страны продолжают снижаться.