Футбол

RT на русскомRT на русскомСМИ: В Санкт-Петербурге задержали фанатов, оскорблявших Дзюбу

Шестеро совершеннолетних граждан выкрикивали кричалки во время матча молодёжных составов «Зенита» и «Спартака». Фанаты были задержаны сразу на трибуне. Матч основных составов «Зенита» и «Спартака» состоится 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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с чего всё началось

За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.
Фонтанка.Ру07:49

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За честь Дзюбы в Петербурге ответил Центр «Э». С игры молодежных составов увезли шестерых хулителей форварда

Фонтанка.Ру07:49

Фанатов «Спартака» задержали в Санкт-Петербурге за оскорбления в адрес Дзюбы

Спорт-Экспресс09:59

В Санкт-Петербурге задержали болельщиков «Спартака», оскорблявших Дзюбу

Чемпионат11:10

Петербургские полицейские задержали шестерых фанатов «Спартака» за оскорбление Дзюбы

АБН08:30

🤨 Центр «Э» задержал фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим

Sports.ru11:34

В Санкт-Петербурге задержали оскорбивших Дзюбу фанатов «Спартака»

Sportbox.RU10:53

Центр по борьбе с экстремизмом задержал 6 болельщиков «Спартака» за оскорбления Дзюбы

Sport24.ru11:51
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