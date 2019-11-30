В Петербурге после матча молодежных составов «Зенита» и «Спартака» оперативники Центра «Э» отловили и увезли в отдел, предположительно, шестерых гостей из столицы. Игрока сине-бело-голубых Артёма Дзюбу они назвали кривоногим.

с чего всё началось

Шестеро совершеннолетних граждан выкрикивали кричалки во время матча молодёжных составов «Зенита» и «Спартака». Фанаты были задержаны сразу на трибуне. Матч основных составов «Зенита» и «Спартака» состоится 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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