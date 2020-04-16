Расходы на меру еще рассчитываются, говорит представитель Минфина.

с чего всё началось

По подсчетам экспертов, если бы власти решили в течение полугода полностью субсидировать зарплаты всем пострадавшим компаниям, а не только малому и среднему бизнесу, бюджету бы это обошлось в 491 млрд рублей, если бы 80% зарплат - то в 393 млрд.

СМИ: Власти выделят бизнесу до 80 млрд рублей на зарплаты сотрудникам

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