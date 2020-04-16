Экономика

ЗакC.РуЗакC.РуСМИ: Власти выделят бизнесу до 80 млрд рублей на зарплаты сотрудникам

По подсчетам экспертов, если бы власти решили в течение полугода полностью субсидировать зарплаты всем пострадавшим компаниям, а не только малому и среднему бизнесу, бюджету бы это обошлось в 491 млрд рублей, если бы 80% зарплат - то в 393 млрд.
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с чего всё началось

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Расходы на меру еще рассчитываются, говорит представитель Минфина.
Ведомостивчера в 18:25

Подробнее о событии

Стало известно, сколько денег правительство планирует выделить бизнесу на выплату зарплат

Версия-Саратов02:56

«Ведомости»: Правительство может выделить на помощь бизнесу до 80 миллиардов рублей

Эхо Москвы04:04

«Ведомости»: правительство выделит малому и среднему бизнесу до 80 млрд рублей на выплату зарплат

Полит.ру03:02

«Ведомости»: на безвозмездную поддержку бизнеса потратят до 80 млрд рублей

Forbes04:47

СМИ: Власти выделят бизнесу до 80 млрд рублей на зарплаты сотрудникам

ЗакC.Ру02:52
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:27, Ашберн
Здоровье

Кубанские врачи попросили губернатора продлить карантин в крае

Карантин по коронавирусу, действие которого на территории Краснодарского края официально заканчивается в предстоящую субботу, 18 апреля, может быть продлен.
Российская газета 11:53
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Недвижимость

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:32
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Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском 11:16
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Экономика

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Согласно докладу, в создании которого участвовали, в частности, экономисты и эксперты из НИУ ВШЭ, Sciences Po и Чикагского университета, России не стоит «готовиться к прошлой войне» и оценивать текущий кризис как предыдущие.
ИА Красная Весна 14 апреля в 07:38
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Армия и оружие

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция

Ровно 75 лет назад началась Берлинская наступательная операция — одна из самых кровопролитных в ходе Второй мировой.
Пятый канал 09:05
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь

Артистка Надежда Бабкина была переведена в военный госпиталь. Теперь певица лечится в госпитале имени Вишневского в Красногорске.
OvideO.ru 03:21
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Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Наука

Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита

За прошлый год Гренландский ледяной щит потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений — 600 миллиардов тонн — и тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра.
N+1 вчера в 08:05
Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 09:57
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Футбол

Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа, Лиги Европы – 26-го

Предлагается провести матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 28 и 29 июля, а оставшуюся часть турнира – в августе.
Sports.ru 10:41
Здоровье

Инфекционист заявил, что пандемия в России достигнет пика в июне-июле

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал пик пандемии коронавируса в России.
Газета.Ru 08:44
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Игры

Слух: The Last of Us Part II может выйти в конце июня

Не исключено, что Sony перенесёт релиз Ghost of Tsushima, если действительно планирует выпустить The Last of Us Part II в конце июня.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
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Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
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Киберспорт

Arena of Valor вышла в России

Изначально Arena of Valor вышла на Тайване в 2016 году.
CyberSport.ru 11:55
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Происшествия

В Казахстане упал военный самолёт МиГ-31

Самолёт МиГ-31 ВВС Казахстана упал возле аэропорта Караганды, пилоты успели катапультироваться.
RT на русском 10:56
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»

ФАН вчера в 18:03
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Авто

Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ

Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни.
Автоновости дня вчера в 05:41
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Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета 11:12
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Общество

Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно

Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене.
ТАСС 10:27
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Политика

Посольство РФ в США узнало местонахождение 17 российских школьников

Посольство России в США выяснило местонахождение 17 российских школьников, прибывших в страну в рамках образовательных программ, сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Аргументы и Факты 11:09
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Общество

«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус

В рамках проекта «Помощь рядом» «Яндекс» запускает безопасное тестирование на коронавирус на дому.
РБК 08:00
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Политика

Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию

Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
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Кино

Казанский фестиваль мусульманского кино планируют провести осенью

XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет в столице Татарстана с 4 по 9 сентября.
Мэрия г. Казани 06:31
Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Построена модель возникновения и распространения ступеней молнии

Ученые из Института прикладной физики РАН впервые смогли построить детальную модель возникновения не видимых невооруженным глазом ступеней и ветвлений молнии.
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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