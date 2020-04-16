Экономика
ВедомостиПравительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат
Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля. Но есть условие – помощь получат лишь те компании, которые сократили не более 10% сотрудников.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Малый и средний бизнес дождался дополнительной поддержки от государства. Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.Ведомостивчера в 18:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт: от безвозмездных субсидий малому бизнесу выиграют сельхозпроизводители
Ветеринария и жизнь07:34
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 20:12, Ашберн
Политика
Путин снова обратится к россиянам в ходе совещания с министрами
"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
Политика
Кремль принял решение перенести парад Победы 9 мая
В Кремле приняли решение о переносе парада Победы с 9 мая на более позднюю дату в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Mockva.ru вчера в 13:19
Общество
Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки
В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 08:27
Общество
ФСБ провела обыски у родственников депутата ЗС ПК Юлии Толмачевой
В четверг, 16 апреля, у родственников депутата Законодательного собрания Приморья Юлии Толмачёвой (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) прошли совместные обыски краевого следкома и УФСБ.
ВЕСТИ: Приморье 07:40
Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс вчера в 14:08
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Экономика
Силуанов заявил о рисках недопоступления налогов в бюджет
Москва, 16 апреля 2020, 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны.
REGNUM 12:42
Общество
Губернатор Колымы уточнил число подтверждённых случаев коронавируса
В Магаданской области 20 случаев заражения коронавирусом, – написал в своём Instagram вечером 16 апреля глава региона Сергей Носов.
Московский Комсомолец Колыма 09:13
Авто
Власти Китая дадут деньги на покупку автомобилей
Власти Китая дадут деньги людям на покупку автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Lenta.ru».
Лезги газет 13:06
Авто
В России массово подорожали новые автомобили
В Европлане в свою очередь говорят об удорожании машин Volkswagen за март на 30-100 тыс. рублей, а также изменение цен произошло для автомобилей китайской Haval.
Tvoe-avto.com 14 апреля в 09:48
Технологии
Бета-версия Minecraft с поддержкой RTX выйдет на ПК на этой неделе
3DNews 14 апреля в 12:36
Энергетика
Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти
12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
Общество
Глава Пятигорска ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Глава Пятигорска Андрей Скрипник ушел в отставку из-за ситуации с коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РБК 14:55
Здоровье
Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо
Российские военные врачи начали лечить больных коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя в Бергамо.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Футбол
Нападающему «Реала» грозит до трех лет тюрьмы в Сербии из-за карантина
Согласно сербскому источнику Informer, Йовичу грозит уголовная ответственность и тюремный срок от трех месяцев до трех лет.
Спорт день за днем 09:53
Общество
«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус
Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
Общество
В Великобритании карантин продлили на три недели
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что в стране продлевают все карантинные меры на три недели в связи с пандемией.
Gazeta.SPb 15:27
Здоровье
Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19
Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
RT на русском 18:18
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro 11:06
Общество
В Москве умерли еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 14 человек, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19.
Коммерсантъ 16:29
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Общество
В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
Игры
Эксклюзивы уходят – на сайте Amazon заметили РС-версию Persona 5 Royal
На сайте французского отделения торговой сети Amazon обнаружили упоминание о РС-версии Persona 5 Royal от компании Atlus.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Политика
Реформа РАН привела к ее неспособности помогать борьбе с коронавирусом
Реформа РАН произошла осенью 2013 года, когда ее объединили с Российской академией медицинских наук и Россельхозакадемией.
Новые Известия 10:18
Здоровье
В Хабаровском крае выявлены 23 новых случая коронавируса
По данным на вечер 15 апреля, в Хабаровском крае зафиксированы 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
RuNews24.ru вчера в 22:04
Наука
Рабочую температуру кубитов повысили
Большая часть квантовых компьютеров, которые есть сегодня, созданы из сверхпроводящих кубитов, работающих при температурах около 0,1 кельвина.
Индикатор 13:40
Общество
Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист
Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21