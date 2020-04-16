Малый и средний бизнес дождался дополнительной поддержки от государства. Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.

с чего всё началось

Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля. Но есть условие – помощь получат лишь те компании, которые сократили не более 10% сотрудников.

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