Экономика

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Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля. Но есть условие – помощь получат лишь те компании, которые сократили не более 10% сотрудников.
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с чего всё началось

Правительство начнет давать деньги бизнесу на выплату зарплат

Малый и средний бизнес дождался дополнительной поддержки от государства. Компании из пострадавших от кризиса отраслей через месяц получат деньги «на решение текущих самых неотложных задач – в том числе на выплату зарплат», пообещал президент Владимир Путин 15 апреля.
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