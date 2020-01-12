Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuСМИ: Заворотнюк выписали из клиники

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк покинула больницу, в которой она проходила лечение. По информации СМИ, у актрисы больше нет причин оставаться в клинике. В то же время директор артистки отказалась комментировать сообщения прессы о ее выписке.
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Анастасия Заворотнюк вернулась домой к родным — СМИ

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СМИ: Заворотнюк отправили домой

Свободная Пресса10 января в 15:28

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News.ruвчера в 15:57

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