Шоу-бизнес
Газета.RuСМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк покинула больницу, в которой она проходила лечение. По информации СМИ, у актрисы больше нет причин оставаться в клинике. В то же время директор артистки отказалась комментировать сообщения прессы о ее выписке.
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Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Технологии
Смартфоны на Android могут угрожать безопасности владельцев
Работающие на операционной системе Android смартфоны получают предустановленные приложения, которые невозможно удалить.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
Автомобиль сбил Ренату Литвинову в центре Москвы
Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Автоспорт
Каргинов стал победителем 7-го этапа «Дакара» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова стал победителем 7-го этапа ралли-рейда «Дакар-2020».
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Политика
Джонсон и Меркель осудили задержание посла Британии в Тегеране
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель осудили задержание в Иране британского посла Роберта Макэра, сообщила канцелярия правительства Соединенного Королевства.
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало укрепление рубля в первом полугодии
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4% ВВП (3,7% по итогам ноября), указано в документе.
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В номинации "Худший фильм" оказались "Годзилла: Король монстров", киномюзикл "Кошки", не самым удачным зрители и эксперты назвали также "Зеровиль", "Репродукцию", хоррор "Призраки Шэрон Тейт" и т.д.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Футбол
Эмилиано Ригони завис между «Сампдорией» и «Зенитом»
Петербургский «Зенит» не хочет отзывать Эмилиано Ригони из аренды в «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает итальянское издание Сфдсшщьуксфещ Тренер генуэзцев Клаудио Раньери дал понять арендованном у игроку, что не нуждается в его услугах.
Авто
Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35
Стоит ли покупать «корейца», и не разорит ли машина очередного владельца, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Политика
Владислав Сурков приехал в Абхазию
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Общество
Ученые объяснили, почему климат России теплеет быстрее всех в мире
Кино
В Сети появилось видео с места съемок «Сватов-7»
В Сети появились кадры со съемок нового сезона сериала «Сваты».
Фигурное катание
Фигуристы Мозалёв и Самсонов стали призёрами юношеской Олимпиады
Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу на юношеских Олимпийских играх, по сумме двух программ опередив соперников из России Андрея Мозалёва и Даниила Самсонова.
Авто
Volkswagen готовит новый бюджетный кроссовер для авторынка России
Общество
Британская королева созвала совещание из-за принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание, посвященное планам принца Гарри и Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей.
Хоккей
«Салават Юлаев» без Умарка разгромил рижское «Динамо»
"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного первенства КХЛ обыграл рижское "Динамо" (5:0).
Футбол
Кирилл Новиков: «Динамо» покажет «Спартаку», кто в доме хозяин
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился мнением о матче со «Спартаком» в 20-м туре РПЛ.
Спорт
Качанова завоевала серебро ЧЕ на дистанции 1000 м, у Шиховой бронза
Россиянка Дарья Качанова завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который проходит в нидерландском Херенвене.
Игры
Ремейк Resident Evil 3 лишится разветвлений сюжета
Отказались в Capcom и от тех небольших разветвлений сюжета, что были в оригинале.
Экономика
В России подорожает черный хлеб
Эксперты прогнозируют, что в течение года в России подорожает черный хлеб. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщает РИА Новости.