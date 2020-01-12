Шоу-бизнес
Газета.RuСМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк покинула больницу, в которой она проходила лечение. По информации СМИ, у актрисы больше нет причин оставаться в клинике. В то же время директор артистки отказалась комментировать сообщения прессы о ее выписке.
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Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
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Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна в центре Москвы, в сознании, но находится в тяжелом состоянии, навестить девушку пока не разрешают, сообщила РИА Новости агент модели Лилия.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Футбол
Эмилиано Ригони завис между «Сампдорией» и «Зенитом»
Петербургский «Зенит» не хочет отзывать Эмилиано Ригони из аренды в «Сампдории» в зимнее трансферное окно, сообщает итальянское издание Calciomercato.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Теннис
Сборная Сербии выиграла ATP Cup
В финале сборная Сербии обыграла команду Испании со счетом 2-1.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
Агуэро установил новый рекорд АПЛ
Происшествия
Ренату Литвинову сбила машина в центре Москвы
Автомобиль наехал на актрису театра и кино Ренату Литвинову в Москве, сообщает Mash.
Культура
Генри Кавилл поблагодарил фанатов «Ведьмака»
Генри Кавилл, исполнивший Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix, обратился к фанатам.
Авто
Чем порадует АвтоВАЗ в 2020 году
В середине декабря 2019 года АвтоВАЗ запустил серийное производство обновлённой Lada 4x4 с заводским обозначением FL (Facelift).
Кино
Названы номинанты на получение антипремии «Золотая малина»
В номинации "Худший фильм" оказались "Годзилла: Король монстров", киномюзикл "Кошки", не самым удачным зрители и эксперты назвали также "Зеровиль", "Репродукцию", хоррор "Призраки Шэрон Тейт" и т.д.
Происшествия
Отель загорелся в Тверской области
Биатлон
Мякяряйнен выиграла масс-старт в Оберхофе
Политика
Миллер заявил, что Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Россия сможет сама достроить газопровод «Северный поток-2», но для этого может понадобиться больше времени, сказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Культура
Екатеринбуржцы победили в турнире ледовых скульптур в Перми
В Перми определены победители Рождественского турнира Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».
Общество
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
Шоу-бизнес
Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Хоккей
СКА в овертайме обыграл московское «Динамо» в КХЛ
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Хави отказался возглавить «Барселону» в январе
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» в овертайме
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».