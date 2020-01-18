Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с предприятиями России после введенных в 2014 году санкций против Москвы ставит под вопрос производство самолетов и исполнение уже заключенных контрактов, передает украинское издание "День".

Здоровье В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице В России в ходе исследований Роскачества следы антибиотиков были найдены в курином мясе девяти торговых марок из 21.

Политика Владимир Путин наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы Президент России Владимир Путин в музее обороны и блокады Ленинграда наградил ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Экономика S&P подтвердило рейтинги России Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Общество Познер прокомментировал призыв лишить Урганта гражданства РФ Журналист Владимир Познер прокомментировал призыв со стороны православного общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток.

Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.

Авто Tesla рассекретила дизайн нового электрокара Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.