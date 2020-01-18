Политика

Газета.RuГазета.RuСМИ: авиастроение Украины оказалось в ловушке из-за санкций

Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с предприятиями России после введенных в 2014 году санкций против Москвы ставит под вопрос производство самолетов и исполнение уже заключенных контрактов, передает украинское издание "День".
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СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций

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