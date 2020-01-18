Политика
Газета.RuСМИ: авиастроение Украины оказалось в ловушке из-за санкций
Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с предприятиями России после введенных в 2014 году санкций против Москвы ставит под вопрос производство самолетов и исполнение уже заключенных контрактов, передает украинское издание "День".
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Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишатся королевских титулов весной
Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу и отметила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.
Политика
Иран пообещал передать Украине черные ящики сбитого самолета
Система ПВО приняла «Боинг» за крылатую ракету. Президент Ирана Хасан Рухани пообещал, что власти проведут внутреннее расследование.
Здоровье
В Роскачестве рассказали, сколько антибиотиков в российской курице
В России в ходе исследований Роскачества следы антибиотиков были найдены в курином мясе девяти торговых марок из 21.
Происшествия
Машинист в Чите погиб при наезде тепловоза
По предварительным данным, 52-летний мужчина, работавший машинистом тепловоза, погиб в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения техники безопасности.
Футбол
Глушаков может покинуть «Ахмат»
Политика
Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента
«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
Политика
Владимир Путин наградил ветеранов медалями в честь 75-летия Победы
Президент России Владимир Путин в музее обороны и блокады Ленинграда наградил ветеранов Великой Отечественной войны юбилейными медалями в честь 75-летия Победы.
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
Общество
Более 5,5 тысячи человек уже посетили крещенские купания в Москве
В Москве более 5,5 тысячи людей пришли на крещенские купания, передаетРИА "Новости". Из них в воду зашли около 3 тысяч человек.
Биатлон
Хованцев об интервью Падина: В человеке говорит злоба
«Просто считаю, что в человеке говорит злоба», — сказал Хованцев.
Происшествия
Охранник ТЦ в Москве избил подростка
В подмосковных Химках охранник торгового центра "МЕГА" нанес побои подростку. Об этом сообщает Telegram-канал "Подъем".
Хоккей
Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»
Футбол
Агуэро забил 250-й гол за «Манчестер Сити»
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Общество
В Китае зафиксирована рекордно низкая рождаемость
Рождаемость в Китае упала до минимальных значений за последние 70 лет.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Экономика
S&P подтвердило рейтинги России
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Общество
Познер прокомментировал призыв лишить Урганта гражданства РФ
Журналист Владимир Познер прокомментировал призыв со стороны православного общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток.
Кино
Россияне назвали главным претендентом на «Оскар» фильм «Джокер»
Социологи провели опрос и выяснили, какой фильм россияне считают достойным главной премии "Оскар" 2020 года.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Авто
Tesla рассекретила дизайн нового электрокара
Компания Tesla Motors на днях опубликовала любопытный дизайн-скетч, на котором изображена новая, неизвестная ранее модель марки.
Культура
Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России композитору Игорю Николаеву, которому 17 января исполняется 60 лет.
Армия и оружие
В Пентагоне сообщили, что не планируют выводить войска из Ирака
В настоящее время США не планируют выводить свои войска из Ирака.