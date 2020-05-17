Россию и Китай могут отстранить от участия в конкурсе на строительство нового энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Дукованы» в Чехии. Об этом пишет пражский портал Denik N 17 мая.

СМИ допустили отстранение России и Китая от строительства АЭС в Чехии

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