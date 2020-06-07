Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве в связи с коронавирусом, планируется провести в два этапа - с 10 и 15 июня, сообщил Интерфаксу в воскресенье знакомый с ситуацией источник.

с чего всё началось

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. По его словам, отменить ограничения позволяет положительная динамика в ситуации с COVID-19.

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

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