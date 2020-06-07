Коронавирус

РБКРБКСМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. По его словам, отменить ограничения позволяет положительная динамика в ситуации с COVID-19.
Читать в источнике
Комментировать99
с чего всё началось

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве в связи с коронавирусом, планируется провести в два этапа - с 10 и 15 июня, сообщил Интерфаксу в воскресенье знакомый с ситуацией источник.
Интерфакс05:42

Подробнее о событии

СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа

РБК09:28

Московские власти планируют провести дальнейшее снятие ограничений в два этапа

Эхо Москвы06:31

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Мослента06:56

Власти Москвы планируют отменить пропускную систему и открыть рестораны до конца июня

Интерфакс07:31

Источник: отмена пропусков в Москве пока не обсуждается

Говорит Москва08:37

Стало известно о двух этапах снятия ограничений в Москве

Взгляд.ру05:53

Раскрыты детали следующего этапа снятия ограничений в Москве

Lenta.ru05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Единоборства

Макгрегор назвал причину завершения карьеры

РИА Новости 09:04
Общество

Главный раввин России заболел коронавирусом

Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
9
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
12
Здоровье

Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях

«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.
RT на русском 07:58
4
Общество

Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске

Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
92
Политика

Захарова прокомментировала беспорядки в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
109
Политика

Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона

Российская газета 10:35
3
Общество

В Совфеде не исключили смерти Скрипалей

Читайте материал: "Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию".
Московский Комсомолец 09:37
Политика

Нетаньяху призвал ввести «парализующие» санкции против Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к "парализующим" санкциям в отношении Ирана и отметил, что ситуация с коронавирусом не уменьшила решимость Израиля действовать против Тегерана.
РИА Новости 08:00
2
Общество

В Нью-Йорке отменен комендантский час

Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках

В последнее время Плющенко и Рудковская стараются радовать поклонников необычными и забавными танцами в Instagram и сюжетами для видео.
iReactor 06:10
4
Армия и оружие

Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео

Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 03:00
169
Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
109
Происшествия

Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника

Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
26
Экономика

Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%

Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
13
Политика

В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске

Российская газета 04:08
1K
Общество

Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы 04:31
1,3K
Общество

Россиян предупредили о переменчивом лете

Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
65
Политика

США решили тайно сократить численность своих войск в Германии

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
74
Шоу-бизнес

Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

REGNUM 09:26
Здоровье

Врачи дали рекомендации россиянам на время жары

Российские врачи рассказали о правилах питания и занятия спортом во время летней жары.
Lenta.ru 06:17
5
Происшествия

В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки

Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:36
21
Общество

Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
693
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
10
Авто

АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio

По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
15
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
1K
Происшествия

Пылающую российскую нефтяную скважину потушили противотанковой пушкой

Lenta.ru 08:16
174
Общество

Представители военных вузов поедут за абитуриентами в регионы

Окончательный профессиональный отбор приёмные комиссии проведут с 25 июля по 10 августа с учётом результатов работы выездных групп, ЕГЭ и индивидуальных достижений абитуриентов.
News.ru 05:30
2
Спорт

У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru 08:59
Происшествия

Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня

Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
ТАСС 06:32
8
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное