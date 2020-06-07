Коронавирус
РБКСМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений. По его словам, отменить ограничения позволяет положительная динамика в ситуации с COVID-19.
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с чего всё началось
Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве в связи с коронавирусом, планируется провести в два этапа - с 10 и 15 июня, сообщил Интерфаксу в воскресенье знакомый с ситуацией источник.Интерфакс05:42
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Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
РИА Новости 09:04
Общество
Главный раввин России заболел коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом, его жизни ничто не угрожает.
RT на русском 10:25
Происшествия
В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в Новосибирской области выросло за сутки на 107, пятьдесят пациентов выздоровели, два человека скончались, сообщает в субботу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Здоровье
Создатель препарата против коронавируса рассказал о его особенностях
«Препарат создавался специально для лечения ревматоидного артрита, но, так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали туда и начали клинические испытания», — заявил он.
RT на русском 07:58
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей 05 июня в 10:25
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что США, где проходят массовые беспорядки, сейчас «пожинают всё, что они внедряли в мировое сознание».
RT на русском 09:37
Политика
Трамп распорядился начать вывод Нацгвардии из Вашингтона
Российская газета 10:35
Общество
В Совфеде не исключили смерти Скрипалей
Читайте материал: "Сергей и Юлия Скрипаль переехали в Новую Зеландию".
Московский Комсомолец 09:37
Политика
Нетаньяху призвал ввести «парализующие» санкции против Ирана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество к "парализующим" санкциям в отношении Ирана и отметил, что ситуация с коронавирусом не уменьшила решимость Израиля действовать против Тегерана.
РИА Новости 08:00
Общество
В Нью-Йорке отменен комендантский час
Комендантский час был введен в десятках американских городов.
Эхо Москвы 10:05
Шоу-бизнес
Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках
В последнее время Плющенко и Рудковская стараются радовать поклонников необычными и забавными танцами в Instagram и сюжетами для видео.
iReactor 06:10
Армия и оружие
Уничтоженный турецким дроном ЗРПК «Панцирь-С1» попал на видео
Украинское агентство Defense Express подсчитало, что за последние несколько лет в результате военных конфликтов в Сирии и Ливии было потеряно как минимум 23 ЗРПК "Панцирь-С1", 15 в Ливии и 8 в Сирии.
Деловое.ТВ 03:00
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru 05 июня в 11:07
Происшествия
Следователи нашли похищенного в Подмосковье сына адвоката Скрыпника
Следователи нашли похищенного 17-летнего сына адвоката Константина Скрыпника.
ТАСС 05:58
Экономика
Товарооборот России и Китая сократился на 4,3%
Товарооборот России и Китая по итогам первых пяти месяцев текущего года сократился на 4,3% в годовом выражении, до $40,89 млрд.
ТАСС вчера в 23:23
Политика
В МЧС РФ ответили на предложение США о помощи в Норильске
Российская газета 04:08
Общество
Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня
Пропуска в Москве и Подмосковье ввели в середине апреля. Московская область на сегодня уже отказалась от этой системы контроля.
Эхо Москвы 04:31
Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
Политика
США решили тайно сократить численность своих войск в Германии
Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на официального представителя США высокого ранга сообщило, что президент США Дональд Трамп приказал минобороны страны сократить численность американского контингента в Германии.
Известия вчера в 16:50
Здоровье
Врачи дали рекомендации россиянам на время жары
Российские врачи рассказали о правилах питания и занятия спортом во время летней жары.
Lenta.ru 06:17
Происшествия
В Красноярском крае задержали нового подозреваемого в убийстве девочки
Полицейские задержали еще одного подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, пропавшей на юге Красноярского края, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 08:36
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года
Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.
Газета.Ru 00:39
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС вчера в 17:00
Авто
АвтоВАЗ готовится к выпуску нового Renault Clio
По информации сообщества «AvtoVAZ News», на подготовку к производству автомобилей Renault указывает и льготный кредит на 172 млн рублей, полученный тольяттинской фирмой «Рулевые системы» для выпуска собственных рулевых механизмов под «реношную» платформу CMF-B-LS.
Автоновости дня вчера в 02:43
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
Общество
Представители военных вузов поедут за абитуриентами в регионы
Окончательный профессиональный отбор приёмные комиссии проведут с 25 июля по 10 августа с учётом результатов работы выездных групп, ЕГЭ и индивидуальных достижений абитуриентов.
News.ru 05:30
Спорт
У легкоатлетки Семени и ее жены родился ребенок
Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня намекнула на рождение ребенка.
Газета.Ru 08:59
Происшествия
Полиция Приморья проверяет видео с мужчиной, лежащим у Вечного огня
Полиция проверяет видеозапись, размещенную в соцсетях и СМИ, на которой неизвестный лежит на мемориале погибшим в годы Великой Отечественной войны, а его ноги упираются в звезду, где горит Вечный огонь.
ТАСС 06:32