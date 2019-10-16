Экономика

РБКРБКСМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка

Экспорт пшеницы из России во Вьетнам может столкнуться с ограничениями из-за того, что в последних поставках зерна обнаружили сорняк, а именно бодяк полевой, пишет профильное издание Agricensus со ссылкой на письмо вьетнамского департамента защиты растений и несколько неназванных зерновых трейдеров.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Россельхознадзор объяснил приостановку экспорта пшеницы во Вьетнам

Rambler News Service03:14

Россельхознадзор приостанавливает выдачу сертификатов на экспорт пшеницы во Вьетнам

ТАСС03:07

Вьетнам не принимает зерно

Коммерсантъвчера в 18:21

«Ъ»: Вьетнам отказался от российского зерна из-за чертополоха

Будущее России. Национальные проекты02:42

Появилась информация о возможном отказе Вьетнама от зерна из России

Взгляд.рувчера в 16:56

СМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка

РБКвчера в 14:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

Трамп пообещал США Великую депрессию в случае избрания «клоуна»

"Наша рекордная экономика рухнет так же, как в 1929 году", - написал Дональд Трамп в Twitter.
Российская газета вчера в 19:40
Происшествия

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины

Пропавшую екатеринбурженку нашли мертвой после продажи машины Стало известно, что жительница Екатеринбурга была найдена мертвой.
Экспресс газета 15 октября в 06:27
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Общество

Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать

Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Футбол

Аллегри ответил на вопрос о возможной работе в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в шуточной форме ответил на вопрос о возможном назначении на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 01:47
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета 01:30
Общество

Теплый ноябрь синоптики обещают большинству регионов России

Теплее обычного в ноябре погода ожидается в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областях, в Поволжье, в регионах Центрального федерального округа, а также в большинстве южных районов европейской части страны.
Общественное телевидение России вчера в 06:12
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru вчера в 03:49
Экономика

В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда

В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
РБК вчера в 23:20
Политика

Трамп прокомментировал инцидент с Пелоси на встрече в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп оценил инцидент с участием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на встрече в Белом доме с представителями демократов и республиканцев в конгрессе.
RT на русском вчера в 21:35
Культура

Ведущие «Орла и Решки» спрятали в Иркутской области 500 долларов

Пять бутылок с купюрами в 100 долларов в каждой спрятали ведущие 18-го сезона популярного шоу «Орел и Решка» где-то в Иркутской области.
ИА Альтаир 15 октября в 00:30
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий вчера в 15:55
Политика

Запад обвинили в давлении на Зеленского

Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
Lenta.ru 00:18
Экономика

Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru 01:34
Экономика

Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги

Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Кино

В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»

Во вторник, 15 октября, в сети появились кадры со съемочной площадки фильма "Отряд самоубийц 2". Ролик опубликован в официальном Instagram режиссера Джеймса Ганна.
Piter.tv 15 октября в 02:49
Финансы

Курс валют сегодня: доллар растёт 16 октября

В свою очередь, евро во вторник на открытии подорожал на 17 копеек по сравнению с закрытием, курс валюты ЕС составлял 71,1 рубля.
Свободная Пресса вчера в 04:25
Происшествия

Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»

Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Армия и оружие

Турция сообщила о нейтрализации «611 террористов» в Сирии

Министерство обороны Турции сообщило о нейтрализации «611 террористов» в ходе военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
RT на русском 15 октября в 13:53
Интернет

Apple заговорила с бизнесом

Инструмент Apple не конкурирует с традиционными мессенджерами и может заинтересовать бизнес, но его аудитория ограничена пользователями iOS и macOS, отмечают аналитики.
Коммерсантъ вчера в 18:21
Футбол

Габулов может покинуть «Аланию»

Габулов стал президентом «Алании» в июле этого года, покинув ради этого пост министра спорта Северной Осетии.
Евро-футбол.ру 15 октября в 11:16
Общество

Минпромторг заключил контракт на разработку самолета на замену Ан-2

Министерство промышленности и торговли заключило контракт с компанией «Байкал Инжиниринг», которая выиграла конкурс на разработку многоцелевого самолета, который должен будет заменить Ан-2, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 21:08
Происшествия

Задержан вице-губернатор Тамбовской области

Полиция задержала заместителя губернатора Тамбовской области и руководителя регионального комитета по управлению имуществом Глеба Чулкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
РБК вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Политика

В Минске оценили идею создания единого Центробанка для России и Белоруссии

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко рассказал журналистам, что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран уже в начале декабря.
Свободная Пресса 03:11
Происшествия

На Урале по дороге домой погибли трое вахтовиков

По предварительной версии, водитель уснул по ходу движения. Известно, что погибшие были вахтовиками и держали путь домой, в Башкирию.
Вести.Ru 03:08
Кино

В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма

Мир фантастики 15 октября в 04:19
Происшествия

За два дня беспорядков в Каталонии пострадали 400 человек

Разные города Испании сотрясают акции протеста, толчком к которым стало вынесение приговора политикам, которые в 2017 году участвовали в организации референдума о независимости Каталонии.
Газета.Ru вчера в 14:23
Шоу-бизнес

Предполагаемый сын Николая Цискаридзе был избит собственной матерью

Молодой актер заявил, что помимо этого, его избила собственная мать.
OAnews вчера в 09:09
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вьетнам
Государство
государство в Юго-Восточной Азии, расположенное на полуострове Индокитай
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное