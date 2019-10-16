Экономика
РБКСМИ допустили запрет поставок во Вьетнам зерна из России из-за бодяка
Экспорт пшеницы из России во Вьетнам может столкнуться с ограничениями из-за того, что в последних поставках зерна обнаружили сорняк, а именно бодяк полевой, пишет профильное издание Agricensus со ссылкой на письмо вьетнамского департамента защиты растений и несколько неназванных зерновых трейдеров.
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«Ъ»: Вьетнам отказался от российского зерна из-за чертополоха
Будущее России. Национальные проекты02:42
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Политика
Запад обвинили в давлении на Зеленского
Ряд западных политиков навязывают президенту Украины Владимиру Зеленскому свои условия по Донбассу, заявил бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».
Lenta.ru 00:18
Общество
Изъятые у коррупционеров квартиры предложили продавать
Отмечается, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который разрешит продажу незадекларированного жилья, изъятого у чиновников и их родственников.
Газета.Ru вчера в 09:58
Общество
В Роспотребнадзоре назвали самые полезные орехи
Роспотребнадзор назвал наиболее полезные орехи, употреблять которые необходимо один-два раза в неделю.
REGNUM 01:54
Общество
Мошенники стали использовать новый вид фальшивых купюр
Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
BFM.ru вчера в 05:52
Общество
Всем сотрудникам «Роскосмоса» за границей предписано быть бдительными
Например, работникам компаний стоит воздержаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не раскрывать целей поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах и ресторанах.
Ведомости вчера в 16:37
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Российская газета 01:30
Экономика
Минфин отказался выделять более 40 млрд рублей на ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении необходимых 44 млрд рублей на завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).
Газета.Ru 01:34
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ вчера в 08:23
Политика
Минюст РФ: ЕСПЧ призывают к вмешательству в международную политику
Если речь идет не о ЕСПЧ, а о международных инвестиционных арбитражах, в которых национальные интересы также защищает Минюст России, то на сегодня в активной стадии находится восемь таких дел по искам украинских физических и юридических лиц на общую сумму более $12 млрд.
ТАСС 02:00
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 02:34
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Gorodovoy.spb.ru вчера в 08:42
Происшествия
Сын сыгравшего Тарзана актера убил мать и был застрелен
Lenta.ru вчера в 20:29
Космос
Проверка компании Илона Маска на наркотики обошлась в $5 млн
За употребление Илоном Маском марихуаны заплатит американский налогоплательщик. Проверка компании SpaceX обойдется гражданам США в $5 млн.
Газета.Ru 03:07
Экономика
Краснодарская клиника попала в рейтинг Forbes
Краснодарская клиника попала в рейтинг Forbes, она стала единсвенной от региона.
ФедералПресс 02:57
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в государственные бумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд, следует из материалов американского Министерства финансов.
RT на русском вчера в 21:56
Политика
Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР
В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Здоровье
Минздрав отчитался о росте продолжительности жизни россиян
Россияне стали в среднем жить дольше. К такому выводу пришли специалисты Минздрава.
ФедералПресс вчера в 05:06
Общество
Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России
Синоптики прогнозируют теплый ноябрь в Центральной России Температура воздуха может быть выше нормы в нескольких регионах.
MySLO.ru вчера в 08:36
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Энергетика
Стоимость нефти продолжает снижаться
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже опускаются снижались на 0,39 доллара, до 53,2 доллара за баррель.
Российская газета 15 октября в 03:21
Происшествия
В Чебоксарах число пострадавших в ДТП с троллейбусом выросло до 31
В результате ДТП пострадал 31 человек, в том числе 10 несовершеннолетних.
Российская газета 02:45
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Происшествия
Российская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Сотрудница издания «Новгород.ру» Алина Щеглова подала заявление в Следственный комитет об изнасиловании главным редактором местной муниципальной газеты.
Lenta.ru 15 октября в 10:34
Единоборства
Американский боксер скончался после нокаута в андеркарде боя Усика
Спорт-Экспресс 03:03
Происшествия
Прокурор просит освободить четырех фигурантов по делу «Зимней вишни»
Прокуратура ходатайствует об освобождении из следственного изолятора (СИЗО) четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек.
Газета.Ru 03:07
Общество
Минута молчания прошла в Керчи в память о жертвах трагедии в колледже
Минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже.
Политика Сегодня 02:34