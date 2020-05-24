Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Атлетико" привел как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании, сообщает The Sunday Times.

СМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса

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