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Газета.RuГазета.RuСМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Атлетико" привел как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании, сообщает The Sunday Times.
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