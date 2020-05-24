Коронавирус
Газета.RuСМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и мадридским "Атлетико" привел как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании, сообщает The Sunday Times.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 13:56, Ашберн
Происшествия
На Украине из-за падения машины в реку погибли двое мужчин
В транспортном средстве находились двое мужчин-рыбаков. Спасателям удалось достать на поверхность тела погибших, а уже потом и саму машину.
Evo-rus.com 11:41
Происшествия
Во дворе жилого комплекса на юге Москвы произошла перестрелка
На территории жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили ТАСС и агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источники.
Ведомости 12:44
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Фигурное катание
Загитова вышла в финал в голосовании за звание олимпийской иконы стиля
Российская фигуристка Алина Загитова пробилась в финал в борьбе за звание олимпийской иконы стиля.
Российская газета 05:49
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Общество
Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы
Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва вчера в 21:43
Здоровье
Роспотребнадзор предсказал рост смертей от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшее время в России будет расти число смертей от коронавируса.
Московский Комсомолец 12:18
Кино
Все хорошее заканчивается: пятый фильм о «Джоне Уике» станет последним
Хорошие новости для поклонников боевиков и Киану Ривза: создатель проекта «Джон Уик» Дерек Колстад поделился дальнейшими планами на франшизу с журналистами издания ComicBook.
Телепрограмма 02:47
Происшествия
Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
РИА Новости 05:00
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
Армия и оружие
СК РФ расследует более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать работу при выявлении преступлений ВСУ на территории Донбасса, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Народные новости 13:41
Политика
В МИД прокомментировали обвинения США по Договору об открытом небе
Заммглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал обвинения госсекретаря США Майка Помпео в том, что Россия использует Договор об открытом небе для наведения вооружений на инфраструктуру Соединенных Штатов.
Дождь 02:00
Здоровье
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
РИА Новости 13:01
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
RT на русском вчера в 09:16
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Происшествия
В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке
Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения тела новорождённого мальчика в обувной коробке в мусорном контейнере, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК.
РИА Новости 12:36
Единоборства
Джон Джонс поблагодарил Хабиба Нурмагомедова
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отметил заявление Хабиба Нурмагомедова, который высмеял Конора МакГрегора за то, что ирландец присвоил себе статус величайшего бойца в истории смешанных единоборств.
FightTime.ru 03:45
Общество
На пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru 04:07
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Авто
Новый Genesis G80 сравнялся в цене с BMW 5-Series и Audi A6
Новинка от премиального суббренда автомобилестроительной компании Hyundai Motor — Genesis — G80 в одной из комплектаций сравнялась в цене с немецкими BMW 5-Series и Audi A6.
iReactor 11:13
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Хоккей
Вице-президент СКА Ротенберг хотел увеличить потолок зарплат в КХЛ
Вице-президент СКА Роман Ротенберг инициировал рассмотрение повышения потолка зарплат в КХЛ.
Metaratings 22 мая в 12:40
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27