Политика

РБКРБКПесков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

Владимир Путин не может помиловать осужденную за контрабанду гашиша израильтянку Нааму Иссахар, так как девушка не обращалась с такой просьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом передает корреспондент РБК.
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Песков сравнил процесс помилования израильтянки и Ходорковского

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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
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Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

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Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

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Во время своей речи российский лидер отметил, что постоянные члены Совбеза — Россия, Китай, США, Франция, Великобритания — должны совместно обсудить актуальные глобальные проблемы.
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Песков рассказал об общении Путина с Макроном и Пенсом в Израиле

Президенту Владимиру Путину в Израиле не удалось субстантивно пообщаться с лидером Франции Эммануэлем Макроном и вице-президентом США Майком Пенсом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве.
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Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи

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